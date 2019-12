Pirelli, novità per i pneumatici Diablo Superbike, Diablo Supercorsa SC, Phantom Sportscomp RS e Diablo Rosso Scooter SC

Nel 2020 Pirelli introdurrà numerose novità nella gamma racing arricchendola con nuovi prodotti e ampliando l’offerta di misure e mescole di alcuni pneumatici. Pirelli è infatti da sempre all’avanguardia nell’ambito della ricerca e sviluppo tecnologico grazie anche al proprio impegno pluridecennale nel Campionato Mondiale FIM Superbike.

La principale novità per il prossimo anno nel comparto delle gomme per le derivate di serie è costituita dall’impiego, in tutte le classi del Campionato, di pneumatici slick DIABLO™ SUPERBIKE. Per la classe regina, nel 2020 il marchio Italiano propone questo prodotto in nuove misure maggiorate che consentono un ulteriore miglioramento in termini di maneggevolezza e prestazione di punta, contribuendo alla continua riduzione dei tempi sul giro. Nuove mescole con un più ampio spettro di utilizzo rispondono inoltre sempre meglio, in termini di versatilità alle condizioni di utilizzo, ai bisogni dei professionisti come degli appassionati di track-day.

Novità anche per la gamma intagliata street-legal DIABLO™ SUPERCORSA SC, ora disponibile in una nuova mescola SC3, che al pari della nuova versione in DIABLO™ SUPERBIKE SC3 consente l’impego su più sessioni in uno spettro straordinariamente ampio di caratteristiche di rugosità dell’asfalto e temperature operative.

Pirelli amplia la gamma racing 2020 anche con PHANTOM™ SPORTSCOMP RS, un nuovo prodotto dedicato alle competizioni di motociclette classic con calettamenti da diciotto pollici che unisce l’apprezzato disegno battistrada vintage di PHANTOM™ SPORTSCOMPcon la più recente tecnologia sviluppata per i pneumatici da pista.

Le innovazioni in arrivo nel 2020 riguardano anche il mondo degli scooter da competizione, per i quali Pirelli ha sviluppato DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC, oggi disponibile in due misure da dodici pollici.

Di seguito le principali novità per il 2020:

DIABLO™ SUPERBIKE

Nuove misure maggiorate 125/70 R 17 e 200/65 R 17 sviluppate per la classe SBK e nella misura maggiorata 190/60 R 17 sviluppata per la classe SSP600;

Nuove misure 110/70 R 17 e 140/70 R 17 sviluppate per la classe SSP300;

Nuova mescola SCX, disponibile nella misura posteriore 200/65 R 17;

Nuova mescola SC3, disponibile in un’ampia selezione di misure sia anteriori che posteriori;

DIABLOTM SUPERCORSA

Nuova mescola SC3, disponibile in un’ampia selezione di misure sia anteriori che posteriori;

PHANTOM™ SPORTSCOMP RS

Dedicato alle competizioni classic, con prestazioni di punta in un disegno vintage;

DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC

Dedicato alle competizioni nelle classi scooter, ed alle pitbike, minimotard e miniGP con calettamenti da dodici pollici.

DIABLO™ SUPERBIKE

Le nuove misure racing maggiorate 125/70 R 17 e 200/65 R 17, dedicate alla classe Superbike, ed il nuovo posteriore 190/60 R 17 per le classi Supersport 600, si uniscono nel 2020 alla gamma esistente, e sono il frutto del costante impegno di Pirelli in ricerca e sviluppo nel mondo delle competizioni.

Caratterizzate da profili a doppio raggio estremamente acuti, le misure maggiorate garantiscono al pilota un nuovo paradigma di maneggevolezza ad alto impegno, ed una innovativa sensazione di controllo in curva grazie alla maggiore area di contatto tra pneumatico ed asfalto.

Le strutture all’avanguardia di DIABLO™ SUPERBIKE sono state sviluppate appositamente dagli ingegneri Pirelli per il Campionato Mondiale FIM Superbike per garantire un’ottima distribuzione delle pressioni di contatto, favorendo un’usura uniforme e consistenza di prestazioni.

Durante la stagione 2019 PIRELLI ha anche perfezionato – allo scopo di renderla disponibile a tutti i suoi clienti – la nuova DIABLO™ SUPERBIKE SCX, un posteriore Extra-soft a metà tra una mescola da qualifica e l’ultima evoluzione della rinomata Soft(SC0). Le sue modalità di impiego sono molteplici: è ideale per preparare il pilota alla prestazione di una speciale da qualifica nella sessione che precede la Superpole®, è dedicata alla Superpole® Race ma abbastanza versatile da essere impiegata su gare tradizionali ed in sessioni di prove libere con temperature operative alte e con fondi poco abrasivi e gommati.

Nel 2020 Pirelli introduce anche una innovativa versione della nuova mescola SC3, che si propone come la più versatile in termini di ampiezza di condizioni operative – in termini di spettro di temperature di utilizzo e caratteristiche degli asfalti – in cui è in grado di offrire ottime prestazioni. Questa mescola è la scelta ideale per i motociclisti che competono nelle discipline in cui sono necessarie consistenza e versatilità alle condizioni operative – circuiti con asfalti misti, circuiti lunghi che causano ampi cicli termici alle coperture, sessioni multiple – e per quelli che partecipano a giornate in pista. Grazie al costante lavoro svolto dagli ingegneri Pirelli sul campo delle competizioni e rimarcando l’importanza del corretto settaggio delle pressioni per ottenere la prestazione e la durata ottimale, il DIABLOTM SUPERBIKE SC3 è stato progettato per l’utilizzo in pista anche senza l’impiego di termocoperte.

Anche l’intagliato DIABLO™ SUPERCORSA include nella gamma 2020 la mescola SC3 sia nelle misure anteriori che posteriori.

PHANTOM™ SPORTSCOMP RS

PHANTOM™ SPORTSCOMP RS è un nuovo pneumatico da competizione omologato anche per utilizzo stradale, progettato per motociclette con calettamenti da diciotto pollici e destinato in particolare all’utilizzo in pista per gare sprint e classic endurance.

PHANTOM™ SPORTSCOMP RS unisce lo storico disegno battistrada dell’iconico pneumatico PHANTOMTM SPORTSCOMP con la più recente tecnologia di pneumatici da pista ad alte prestazioni, ed è progettato per le applicazioni classic racing contemporanee.

I principali vantaggi offerti al motociclista sono il rapido warm-up edun’ampiezza dello spettro di temperature di impiego tale da consentire l’ingresso in pista anche senza avere impiegato le termocoperte. PHANTOM™ SPORTSCOMP RS caratterizza la guida con grande linearità di discesa in piega grazie ad un profilo a doppio raggio ottimizzato per l’impiego su ciclistiche datate; una volta in traiettoria, l’ampia area d’impronta comunica controllo all’anteriore fornendo elevati valori di spinte al posteriore.

Pirelli Phantom sportscomp rs set isometric

Phantom™ sportscomp rs è progettato per affrontare diverse sessioni anche in condizioni di bagnato intermedio: il miglioramento continuo nei processi di miscelazione – a supporto di un elevato ed uniforme contenuto di carbon black extra-fine – garantisce costanza nelle prestazioni di punta anche per più sessioni; in combinazione con un disegno battistrada drenante ispirato al prestigio nelle competizioni del passato – l’alta improntabilità della mescola permette a phantom™ sportscomp rs di garantire tenuta e drenaggio anche su asfalto bagnato.

Nel 2020 phantom™ sportscomp rs sarà disponibile nelle misure 110/80 r 18 m/c 85v tl anteriore, e 130/70 r 18 m/c 63v tl e 150/70 r 18 m/c 70v tl posteriore.

DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC

Il nuovo DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC porta tutta l’esperienza di Pirelli competizioni nel mondo degli scooter. Con profili speciali, mescole innovative ed un disegno battistrada derivato dal DIABLO ROSSO™ SCOOTER, Pirelli ha creato un nuovo pneumatico omologato per utilizzo stradale ed allo stesso tempo ottimizzato per le applicazioni in pista.

Tra i principali vantaggi di DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC c’è l’elevata aderenza di punta garantita dalla mescola ad alto grado di Carbon Black, progettata per garantire un rapido warm-up ed un’ottima resistenza allo strappo. Grazie al know-how derivato dagli sviluppi della gamma DIABLO SUPERCORSA™ SC, DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC è adatto per l’uso in tutte le classi delle competizioni per scooter.

DIABLO Rosso Scooter SC Set Isometric

La maneggevolezza in pista è tra le principali caratteristiche di questo prodotto, che sarà apprezzato per la sua agilità nei cambi di direzione, la sua precisione nell’impostare e mantenere le traiettorie più sfidanti. Anche la consistenza delle prestazioni è un fattore estremamente importante per vincere una competizione: grazie alla combinazione dei materiali e del disegno battistrada, DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC assicura le massime prestazioni per l’intera gara e non solo su superfici asciutte, dove Pirelli è già il riferimento per tutti i concorrenti, ma anche in condizioni di bagnato intermedio.

Il nuovo DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC è disponibile nelle misure 100/90 – 12 M / C 64P TL anteriore e 120/80 – 12 M / C 55P TL posteriore.

