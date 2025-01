Pirelli P Zero: compie 40 anni il primo pneumatico Ultra High Performance della storia

Pirelli celebra i 40 anni del suo pneumatico per eccellenza, il P Zero, simbolo di innovazione e prestazioni. Nato nel 1985, questo pneumatico rappresenta una pietra miliare nell’industria automobilistica, non solo per le sue straordinarie performance, ma anche per la sua capacità di adattarsi alle esigenze dei veicoli più prestigiosi. Oltre 3.000 versioni del P Zero sono state realizzate per modelli iconici, dalle Ferrari F40, 512 Testa Rossa e LaFerrari alle Lamborghini Countach, Diablo e Aventador, fino alle Porsche 911, Cayenne e Macan, e molte altre.

Il P Zero ha rivoluzionato il settore dei pneumatici grazie alle sue caratteristiche uniche. Sin dalla sua nascita, ha rappresentato il massimo delle prestazioni per un pneumatico stradale, ricevendo riconoscimenti dalle principali riviste di settore. Nel 2019, il P Zero è stato il primo pneumatico a integrare il pacchetto Elect, progettato specificamente per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Nel 2023, è stato introdotto il P Zero E, il primo pneumatico Ultra High Performance (UHP) a includere almeno il 55% di materiali biologici o riciclati, ottenendo anche la “tripla A” nell’etichetta europea.

Il debutto del marchio P Zero avvenne nel 1985, sulla Lancia Delta S4 Stradale, evoluzione della leggendaria Lancia Delta S4 Gruppo B. Questo pneumatico nacque per soddisfare le esigenze delle auto sportive degli anni Ottanta, caratterizzate da nuove tecnologie come la sovralimentazione e il turbocompressore. L’intuito dell’ingegnere Pirelli Mario Mezzanotte portò alla creazione di un battistrada rivoluzionario, che combinava elementi dei pneumatici racing: spalla interna per il grip sul bagnato, spalla esterna slick per l’asciutto e una parte centrale equilibrata.

La rivoluzione introdotta dal P Zero venne sottolineata da episodi memorabili, come il successo della Lancia Delta S4 di Miki Biasion al Rally di Sanremo. In una tappa caratterizzata da pioggia battente, il pilota decise di utilizzare i pneumatici P Zero stradali anziché quelli racing, conquistando la vittoria e dimostrando l’incredibile potenziale di questo prodotto.

Con il P Zero, Pirelli ha introdotto il concetto di pneumatico Ultra High Performance, dando inizio anche alla strategia Perfect Fit, volta a soddisfare le specifiche esigenze dei costruttori automobilistici premium e prestige. Dalla Ferrari F40 del 1987, prima supercar a montare il P Zero, fino ai moderni SUV sportivi, questo pneumatico si è evoluto in numerose varianti, adattandosi a berline, supercar e SUV, in ogni condizione climatica.

Oggi, il P Zero si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il lancio della quinta generazione, che promette di continuare il percorso di eccellenza tecnologica e innovazione.