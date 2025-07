Pirelli Scorpion All Season SF3: evoluzione per SUV del pluripremiato Cinturato

Pirelli presenta il nuovo Scorpion All Season SF3, il pneumatico quattro stagioni progettato specificamente per SUV, con l’obiettivo di garantire sicurezza, comfort e prestazioni durature in ogni condizione climatica. Questo nuovo prodotto estende le caratteristiche tecniche del pluripremiato Cinturato All Season SF3 alle esigenze specifiche dei veicoli “a guida alta”, rispondendo alla crescente domanda di pneumatici in grado di affrontare l’intero arco dell’anno senza compromessi.

Il Pirelli Scorpion All Season SF3 si distingue per la Classe A nell’etichetta europea per l’aderenza sul bagnato e per le prestazioni su neve riconosciute dalla marcatura 3PMSF, che attesta la capacità del pneumatico di affrontare condizioni invernali severe. Secondo i test indipendenti Dekra, lo Scorpion All Season SF3 ha ottenuto risultati eccellenti nella frenata cumulata, confermando le qualità di sicurezza in diverse condizioni climatiche. Inoltre, il 100% della gamma rientra nella Classe B per la rumorosità sull’etichetta europea, offrendo un’esperienza di guida piacevole e silenziosa, mentre le classi A e B per la resistenza al rotolamento garantiscono minori consumi ed emissioni ridotte, assicurando al contempo prestazioni durature.

Ottimizzato per la dinamica dei SUV, questo pneumatico adotta tasselli del battistrada rinforzati e con geometria a ingresso progressivo in impronta, permettendo un contatto graduale tra tassello e strada e riducendo vibrazioni e rumori di rotolamento. Questa soluzione migliora il comfort di guida, la stabilità e l’aderenza anche per i veicoli più pesanti, fornendo una transizione fluida nell’interazione con l’asfalto e una maggiore stabilità in ogni situazione.

Un altro elemento distintivo è il battistrada a struttura adattiva, caratterizzato da lamelle 3D che cambiano forma con l’usura passando da linee dritte a un andamento a zig-zag, aumentando la capacità di catturare la neve anche quando la profondità degli incavi si riduce. Questo comportamento adattivo permette al pneumatico di trasformarsi da invernale lamellato a uno più simile a un estivo su asciutto, offrendo così efficacia in frenata e stabilità in curva in tutte le stagioni.

L’innovazione dei materiali utilizzati nello Scorpion All Season SF3 è un altro punto di forza. Grazie a un nuovo mix di polimeri con microstrutture specifiche e a resine naturali, il pneumatico garantisce elevata aderenza anche a basse temperature senza compromettere le prestazioni su asciutto e bagnato. Per lo sviluppo della mescola, Pirelli ha utilizzato il Virtual Compounder, uno strumento di intelligenza artificiale in grado di individuare la migliore combinazione di materiali tra migliaia di possibilità, insieme a una modellazione 3D che ha consentito di progettare in parallelo mescola e battistrada per lavorare in perfetta sinergia.

Con il lancio del nuovo Scorpion All Season SF3, la gamma quattro stagioni Pirelli si amplia, coprendo misure dai 17 ai 21 pollici, con opzioni dotate della marcatura Elect per valorizzare le caratteristiche dei veicoli BEV e PHEV, e della tecnologia Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) che riduce ulteriormente il rumore generato dal rotolamento grazie a un materiale fonoassorbente all’interno del pneumatico.

Per le vetture medie e compatte, il Cinturato All Season SF3 rimane la scelta ideale, offrendo le stesse elevate prestazioni in condizioni di guida variabili, con misure dai 15 ai 20 pollici. Alcune versioni del Cinturato sono disponibili con tecnologia Seal Inside, che consente al veicolo di proseguire anche in caso di foratura, mantenendo la pressione dell’aria e coprendo quasi l’85% delle possibili cause di perdita accidentale.