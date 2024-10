Più moderno e tecnologico: nuovo Opel Mokka è già ordinabile

Opel Mokka si rinnova e si presenta con un look più moderno e nuove tecnologie che portano il SUV compatto a livelli superiori. Ed è già ordinabile.

Il nuovo Opel Mokka sfoggia il nuovo Opel Blitz, che si colloca al centro dell’Opel Vizor, il volto distintivo del marchio. Questo elemento di design nero non solo unisce visivamente il Blitz e i fari, ma lo fa con eleganza, rendendo l’anteriore del veicolo una vera dichiarazione di stile. Le luci a LED, sia anteriori che posteriori, si distinguono per una nuova firma luminosa che, con i tre “blocchi di illuminazione”, garantiscono un look inconfondibile.

L’attenzione di Opel Mokka alla sostenibilità non si limita alla tecnologia, ma si estende anche agli interni. Tutti i tessuti utilizzati sono realizzati con materiali riciclati, un chiaro segnale dell’impegno verso la sostenibilità. Lo stile degli interni abbraccia l’approccio “detox”, eliminando tutto ciò che non è essenziale e concentrandosi su linee pulite e funzionalità ottimizzate.

Il nuovo volante, appiattito sia nella parte superiore che inferiore, trasmette un carattere sportivo, riprendendo lo stile dell’Opel Vizor anche all’interno del veicolo. La console centrale, rifinita in argento opaco, è stata ulteriormente semplificata: molte delle funzioni che prima richiedevano pulsanti sono ora gestibili attraverso il moderno schermo touch.

Opel ha fatto un salto in avanti anche nell’ambito dell’infotainment, dotando il Mokka di due display da 10 pollici che possono essere gestiti con widget, in modo simile a uno smartphone. Il sistema di navigazione può essere controllato con un semplice “Ehi, Opel”, grazie al riconoscimento vocale naturale, offrendo al conducente un’esperienza senza interruzioni. La personalizzazione è al centro dell’esperienza utente: entrambi i display possono essere configurati a piacere e il sistema riconosce automaticamente il profilo del conducente collegato tramite smartphone, grazie a una connessione wireless.

Il nuovo Opel Mokka offre una vasta gamma di opzioni di motorizzazione. Il SUV è disponibile con un efficiente motore a benzina, a partire da 26.200 euro, oppure in due versioni elettrificate.

Per chi punta alla mobilità sostenibile, Opel offre il Mokka Electric, completamente elettrico, con un motore da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh, a un prezzo di partenza di 36.700 euro. Questo modello, a zero emissioni locali, è perfetto per chi cerca un’auto ecologica senza compromessi in termini di prestazioni.

In alternativa, è disponibile la versione Mokka Hybrid, dotata di un motore a benzina turbo da 1,2 litri e un motore elettrico da 21 kW, combinati con un cambio a doppia frizione a sei marce. A partire da 29.700 euro, questa versione offre un’opzione più sostenibile rispetto ai motori tradizionali, mantenendo però un’eccellente potenza e dinamismo.

Il nuovo Opel Mokka sarà disponibile nelle versioni “Edition” e “GS”, con la possibilità di ulteriori personalizzazioni tramite due pacchetti dedicati.