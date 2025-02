PLANET FUNK: da domani in radio “Nights in White Satin (Zamna Soundsystem remix)”

A partire da venerdì 28 febbraio, le radio di tutta Italia accoglieranno un nuovo capitolo della storia musicale dei Planet Funk: esce infatti “Nights in White Satin (Zamna Soundsystem Remix)“, la rivisitazione ufficiale del brano che ha segnato il ritorno sulle scene del collettivo italiano più internazionale e longevo della scena elettronica.

Dopo aver conquistato le classifiche radiofoniche negli ultimi due mesi e aver incantato il pubblico sul palco galleggiante dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, i Planet Funk rinnovano il loro successo con un remix firmato dal Zamna Soundsystem, collettivo italo-maltese nato dall’essenza del Zamna Festival. Con una lunga esperienza nella scena elettronica globale, il Zamna Soundsystem ha saputo farsi riconoscere grazie alle sue esibizioni nei festival più importanti e alle collaborazioni con numerosi artisti internazionali.

“Nights in White Satin“, già protagonista dei dancefloor di fine 2024 con la sua interpretazione firmata Planet Funk, è una rilettura in chiave elettronica del celebre brano del 1967 dei The Moody Blues. La voce inconfondibile di Dan Black, combinata con il sound avvolgente della band, ha reso questa versione una delle più apprezzate dagli ascoltatori.

I Planet Funk, collettivo multiplatino formato da Alex Neri (Dj, tastiere, sintetizzatore, campionatore), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, sintetizzatore, programmazione), Domenico “GG” Canu (chitarra), insieme alle voci di Alex Uhlmann e Dan Black, continuano a conquistare il pubblico su scala globale. Con fan sparsi dagli Stati Uniti all’Australia, passando per Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Canada, Argentina, Sud Africa, Brasile, Messico, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Turchia e Francia, il gruppo si conferma come una delle realtà più amate della scena elettronica internazionale.