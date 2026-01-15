PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Disponibile da venerdì 16 gennaio, “BLOOOM” è il nuovo album di inediti dei Planet Funk, uno dei nomi più rappresentativi della scena elettronica italiana e internazionale. Pubblicato da Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard, con edizione fisica curata da Self Distribuzione, il disco si presenta come un progetto che celebra il percorso artistico della band e al contempo guarda con decisione al futuro.

Secondo quanto comunicato, “BLOOOM arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica”, durante il quale Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black e Alex Uhlmann (voci e chitarre) hanno lavorato tra studio, collaborazioni e concerti in Italia e all’estero. Il risultato è un disco di dodici tracce che riassume esperienze, emozioni e luoghi — da Firenze e Napoli fino al Regno Unito — mantenendo la tipica impronta sonora dei Planet Funk, capace di unire elettronica, energia e introspezione.

Il nuovo progetto nasce anche come omaggio a Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, anime fondatrici del collettivo, la cui presenza continua a influenzare la visione e la creatività del gruppo. “La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee” si legge nella nota. “BLOOOM” è dunque una metafora di rinascita e trasformazione, un disco che non indulge nella nostalgia ma manifesta consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.

La tracklist comprende dodici brani, tra cui “Feel Everything”, “The World’s End”, “Two Lost Souls”, “Leap into the Light” e “Family Reunion”, oltre a “Nights in White Satin”, pubblicato un anno fa e divenuto uno dei loro successi radiofonici più rilevanti. Da quel singolo è iniziato un periodo particolarmente vivace, arricchito dalla collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix di “A me mi piace” e dal brano “È Naturale” con Francesca Michielin, testimonianze della continua capacità del collettivo di dialogare con realtà musicali differenti restando fedele alla propria identità sonora.

Con “BLOOOM”, i Planet Funk confermano la forza innovativa che da oltre venticinque anni li distingue. Nati nel 1999 dall’unione dei Souled Out! di Della Monica e Canu con i Kamasutra di Baroni e Neri, il gruppo ha raggiunto il successo internazionale con “Non Zero Sumness” nel 2002, diventato disco d’oro e punto di svolta per l’elettronica italiana. Da allora il collettivo ha saputo evolversi costantemente, firmando produzioni, colonne sonore e performance su palchi di tutto il mondo.

A partire dal 6 maggio 2026 i Planet Funk presenteranno il nuovo album con il “BLOOOM European Tour”, che li porterà nelle principali città europee: Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino. Un ritorno atteso dai fan e una nuova tappa di un lungo viaggio musicale che lega passato, presente e futuro con energia e visione internazionale.

Con “BLOOOM”, i Planet Funk rinnovano il proprio manifesto musicale: un invito ad abbracciare il cambiamento e a vivere la musica come un’esperienza collettiva in continua evoluzione.