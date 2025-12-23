PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Il collettivo elettronico più iconico della scena italiana e internazionale è pronto a un nuovo inizio. Venerdì 16 gennaio 2026 uscirà “BLOOOM”, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, formazione che da oltre venticinque anni rappresenta una delle realtà più influenti della musica dance ed elettronica mondiale.

Il nuovo lavoro, già disponibile per il presave e il preadd, segna la conclusione di un periodo intenso e creativo per Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra). Un anno di sperimentazioni, collaborazioni e live che si condensa oggi in un disco capace di trasformare la loro esperienza in un linguaggio musicale nuovo, aperto e proiettato al futuro.

L’album arriva dopo una stagione di grande visibilità, inaugurata da “Nights in White Satin”, singolo che ha raggiunto i vertici delle classifiche radio e rilanciato la band in una lunga tournée tra Italia ed estero. A seguire, i brani “I Get a Rush”, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix di “A me mi piace” e il progetto con Francesca Michielin su “È Naturale” hanno confermato la capacità dei Planet Funk di muoversi con naturalezza tra generi differenti pur restando fedeli al proprio stile.

In “BLOOOM” convivono memoria e rinascita. Il gruppo dedica questo nuovo capitolo al ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, anime fondatrici del progetto e punti di riferimento per tutta la loro carriera. “La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni”, si legge nella presentazione ufficiale.

Il titolo stesso dell’album diventa simbolico: “BLOOOM” è una fioritura, personale e artistica, che trasforma l’eredità del passato in movimento, luce e prospettiva. Un disco che non si limita a celebrare ciò che è stato, ma rilancia la traiettoria artistica del gruppo verso nuove sfide con piena consapevolezza.

Nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out! (Della Monica e Canu) e i Kamasutra (Baroni e Neri), i Planet Funk hanno firmato pagine indelebili della musica elettronica con brani che hanno definito un’epoca. Dal debutto con “Non Zero Sumness” nel 2002, disco d’oro e snodo fondamentale del loro percorso, alle collaborazioni internazionali, ai successi nei festival e negli spot globali, il collettivo ha saputo mantenere nel tempo un’identità sonora unica e riconoscibile.

Negli ultimi anni, i Planet Funk hanno consolidato questa identità con singoli come “The World’s End”, “Any Given Day” e “I Get a Rush”, oltre a una lunga serie di concerti che testimoniano la loro instancabile vitalità.

Con “BLOOOM” i Planet Funk aprono un nuovo capitolo della loro storia: un disco che, come sottolineano loro stessi, “celebra ciò che è stato e rilancia con forza lo sguardo verso ciò che verrà”. Un ritorno che non è soltanto musicale, ma anche emotivo, tra radici e visione, pronto a scrivere il futuro di uno dei gruppi più iconici dell’elettronica italiana.