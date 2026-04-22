Planet Funk, sold out in Europa e nuove date in Italia per il tour BLOOOM

I Planet Funk, tra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica italiana, aggiungono nuove date italiane al BLOOOM Tour dopo aver registrato il tutto esaurito nei principali club europei. Il collettivo, attivo da oltre venticinque anni e autore di successi che hanno segnato la storia della musica elettronica, ha annunciato che le tappe già programmate a Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino sono tutte sold out. Ora la band porterà anche in Italia la carica del nuovo album di inediti, BLOOOM, con appuntamenti nei più importanti festival estivi nazionali.

Il tour partirà ufficialmente il 30 aprile da Sirolo (AN) con la data zero, per poi proseguire con nuovi concerti a Grado (Grado Summer Surprises il 17 luglio), Misano Adriatico (Elektronfest il 18 luglio), Napoli (Noisy Naples Festival il 24 luglio), Giulianova (Abbazie Summer Festival il 25 luglio) e Chioggia (Sea Music Festival il 21 agosto). Questi eventi offriranno al pubblico italiano l'occasione unica di ascoltare dal vivo i brani di BLOOOM, pubblicato lo scorso gennaio, insieme ai grandi classici del repertorio Planet Funk rivisitati in una veste nuova.

Il live ruoterà attorno a un concept che intreccia le nuove tracce con i successi storici della band, proponendo visual inediti pensati per rendere ancora più coinvolgente l'esperienza dal vivo. Il collettivo composto da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann promette uno spettacolo emozionante, tra innovazione musicale e ricordi di chi ha fondato il progetto. La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni.

Nati dall'unione tra i Souled Out! e i Kamasutra, i Planet Funk hanno debuttato nel 2002 con Non Zero Sumness, album d'oro che fu una vera svolta per la scena musicale dell'epoca. Nel tempo, la band ha collaborato con artisti di rilievo internazionale e firmato colonne sonore e spot, mantenendo sempre una cifra stilistica riconoscibile e una vitalità creativa fuori dal comune.

BLOOOM, l'ultimo lavoro in studio, è una raccolta di dodici tracce che raccontano frammenti di vita vissuti e ancora da vivere, tra radici italiane e una visione globale rivolta al futuro. In questo nuovo progetto permane vivo il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico Gigi Canu, anime fondatrici della band, che hanno lasciato una traccia indelebile anche in alcuni nuovi brani. BLOOOM vuole essere anche questo: una fioritura personale e artistica che partendo dall'eredità lasciata da Sergio e Gigi si trasforma in un processo vivo di crescita, metamorfosi e scoperta, che riflette le aspirazioni delle nuove generazioni chiamate a confrontarsi con un mondo sempre più complesso e stratificato. Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.

Il BLOOOM Tour dei Planet Funk si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'estate italiana.