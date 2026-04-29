Plasma lancia l'EP Perdigiorno: nuova musica e tour instore dopo Amici

Plasma, tra i protagonisti di Amici, annuncia il nuovo EP Perdigiorno con 7 brani inediti e un tour instore dal 7 maggio. Emozioni e autenticità.

A partire da venerdì 8 maggio sarà disponibile Perdigiorno, il nuovo EP di Plasma, il giovane cantautore genovese che si è recentemente distinto come uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici. Il progetto, già in pre-order e pre-save sulle principali piattaforme, rappresenta una nuova tappa nella carriera dell'artista e racchiude sette brani inediti, compresi tre pezzi presentati durante il talent: Perdigiorno, Perdere Te e Segreto. Accanto a questi, si aggiunge il nuovo singolo Colore, già anticipato sui social e pronto a catturare l'attenzione per la sua cifra emotiva e diretta.

Il lancio dell'EP verrà accompagnato dal Perdigiorno - Instore Tour, che partirà giovedì 7 maggio da Milano per poi toccare Eboli, Roma e Genova. Questo giro di incontri sarà un'occasione speciale per i fan, che potranno conoscere e ascoltare dal vivo Plasma e le sue nuove canzoni, in un clima di forte autenticità e condivisione.

Perdigiorno dà il via ad una nuova fase del percorso artistico di Plasma: un viaggio autentico e coinvolgente, ispirato alle sue esperienze personali e alle atmosfere suggestive dei vicoli di Genova, sua città d'origine. La sua scrittura si conferma il cuore pulsante del progetto, consacrandolo come una voce contemporanea capace di fondere musica e parola, dando vita a immagini e storie di forte impatto emotivo.

La tracklist di Perdigiorno propone: Maledetto Io, Colore, Perdere Te, Segreto, Perdigiorno, Luna Storta e Blu. Ogni brano si distingue per la capacità di raccontare emozioni sincere e vissute, in piena coerenza con il percorso personale ed artistico di Plasma.

Plasma, all'anagrafe Antonio Silvestri, classe 2001, è cresciuto nei carruggi genovesi e fin dall'adolescenza ha usato la musica come strumento per dare senso e voce alle sue esperienze più profonde. Un periodo difficile culminato in un ricovero ospedaliero nel 2015 ha segnato la nascita del suo primo brano, Rondine, in cui si contrappongono sofferenza e desiderio di libertà. Questo momento di crisi ha aperto per Plasma la strada alla musica come mezzo trasformativo e di espressione, soprattutto attraverso il rap. La sua crescita artistica l'ha portato a partecipare a battaglie di freestyle, aprire i concerti di nomi come Bresh, Disme e Vaz Te, e collaborare con altri artisti genovesi come Alfa e Olly.

Nel 2025 Plasma è stato scelto da Rudy Zerbi per entrare nella scuola di Amici. Qui ha attraversato momenti di sfida e crescita personale, conquistando grazie alla sua determinazione la fase Serale e proponendo tre singoli molto apprezzati dal pubblico. Le sue canzoni si confermano come piccoli racconti in musica, capaci di raccontare storie di dolore, rinascita e speranza.