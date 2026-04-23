Plasma lancia il nuovo EP Perdigiorno: tra introspezione e radici genovesi

Il giovane cantautore genovese Plasma annuncia il suo nuovo EP Perdigiorno in uscita venerdì 8 maggio, già disponibile in pre-order e pronto a segnare una svolta nel suo percorso artistico. Dopo aver conquistato il pubblico dell'ultima edizione di Amici, Plasma si prepara a raccontare una nuova fase della sua vita attraverso parole e suoni che prendono spunto dall'atmosfera autentica dei carruggi e dei vicoli di Genova, sua città natale.

Perdigiorno si presenta come un viaggio molto personale che intreccia storie, immagini e sentimenti vissuti dal giovane artista. La scrittura rimane al centro del suo progetto, caratterizzata da una forte componente emotiva, retaggio delle esperienze vissute e della capacità di trasformare il dolore in energia creativa. La sua musica fonde rap e poesia, regalando al pubblico brani che raccontano paure, sogni e speranze con una sincerità disarmante.

Plasma, nome d'arte di Antonio Silvestri, nasce a Genova nel 2001 e trova nei primi anni dell'adolescenza nuove motivazioni proprio attraverso la musica. Un delicato periodo della sua vita, culminato con un ricovero ospedaliero nel 2015, si trasforma nella scintilla che accende definitivamente la sua creatività. Da quella esperienza prende vita il brano Rondine, un inno al desiderio di libertà e rinascita. La forza trasformativa della musica lo porta a immergersi nella scena rap genovese, partecipando a freestyle battle, concerti e collaborazioni con artisti come Bresh, Disme, Vaz Te, Alfa e Olly.

L'ingresso ad Amici nel 2025, sotto la guida di Rudy Zerbi, rappresenta per Plasma una tappa fondamentale di crescita personale e professionale. Nel talent Plasma si mette alla prova proponendo tre singoli di impatto: Perdere Te, Perdigiorno e Segreto. Il percorso nel programma, tra successi e sfide, consolida la sua determinazione e lo rende una delle voci più promettenti della nuova generazione della musica italiana.

Attraverso Perdigiorno, Plasma invita gli ascoltatori a percorrere insieme a lui un cammino fatto di sensibilità, autenticità e ricerca di senso, attingendo da ogni esperienza vissuta per dare forma a un racconto musicale che parla a chiunque abbia bisogno di sentirsi compreso. La Liguria, con il suo fermento artistico e lo spirito poetico dei suoi paesaggi urbani, resta una fonte d'ispirazione costante per il giovane artista.

Sui suoi profili Instagram e TikTok, Plasma continua a condividere momenti della sua vita quotidiana, pensieri e anticipazioni del nuovo progetto, confermandosi una figura capace di comunicare anche fuori dal palco con spontaneità e passione.