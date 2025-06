PlayStation lancia Climate Station: un nuovo modo per conoscere i cambiamenti climatici

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato il lancio di Climate Station, un’applicazione innovativa disponibile gratuitamente per PlayStation 5 e PlayStation VR2 che sfrutta le ultime tecnologie videoludiche per aumentare la consapevolezza sul cambiamento climatico. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell’impegno di SIE a favore dell’Alleanza Playing for the Planet delle Nazioni Unite, un progetto che unisce i leader dell’industria dei videogiochi per raggiungere obiettivi di sostenibilità.

Climate Station sfrutta la potenza della realtà virtuale su PS VR2 per consentire ai giocatori di visualizzare, comprendere e interagire con dati climatici complessi. L’app è divisa in tre atti che offrono agli utenti un viaggio immersivo attraverso la storia e il futuro del nostro pianeta. Il primo atto, “L’anno meteorologico”, offre un’esplorazione visiva degli eventi meteorologici del 2019, aiutando gli utenti a comprendere i complessi sistemi atmosferici della Terra. Il secondo atto, “Osservazioni”, presenta 120 anni di dati climatici con dettagliate registrazioni delle temperature globali. Infine, “Proiezioni” utilizza modelli approvati dall’IPCC per mostrare come le scelte di oggi potrebbero influenzare il clima fino alla fine del secolo.

L’esperienza offerta da Climate Station non si limita solo al contesto domestico ma è pensata anche per ambienti educativi e di ricerca, trasformando dati complessi in esperienze interattive e coinvolgenti. I dati utilizzati nell’app provengono da fonti autorevoli come NASA, NOAA, Berkeley Earth, e il Climate Research Unit, garantendo un elevato livello di affidabilità scientifica.

Con l’obiettivo di affrontare la tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento, Climate Station rappresenta uno sforzo significativo per portare la consapevolezza ambientale nelle case di milioni di persone. “Portare la consapevolezza climatica nelle case di milioni di persone attraverso il gaming contribuirà a costruire conoscenza e azioni concrete per affrontare la tripla crisi planetaria: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento” ha affermato Susan Gardner, Direttrice della Divisione Ecosistemi del Programma Ambientale delle Nazioni Unite.

SIE, fedele al proprio piano Road to Zero che incluye l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2040, continua a sostenere l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili, dimostrando così il suo impegno a lungo termine verso un futuro sostenibile.

Con Climate Station, Sony Interactive Entertainment pone un altro tassello verso un cambiamento consapevole, sperando di ispirare e informare sia i giocatori che la comunità globale sugli sviluppi climatici e sulle azioni necessarie per un futuro sostenibile.