PlayStationAdvent: la magia del Natale arriva ogni giorno su Instagram

Questo dicembre, PlayStation invita la propria community a vivere l’attesa delle feste in modo speciale con #PlayStationAdvent, il Calendario dell’Avvento ufficiale dedicato al mondo videoludico targato PlayStation. Dal 1° al 24 dicembre, una nuova casella virtuale si aprirà quotidianamente sul canale Instagram di PlayStation Italia, offrendo contenuti esclusivi, sorprese quotidiane e premi straordinari.

L’iniziativa vuole celebrare la magia delle feste e valorizzare il legame tra passione, creatività e divertimento che unisce la grande community PlayStation. Ogni giorno sarà un’occasione per scoprire il meglio dei prodotti e dei servizi a marchio PlayStation, in un percorso digitale che accompagna gli appassionati fino a Natale.

Tra le sorprese più attese figurano premi speciali che faranno brillare gli occhi di ogni videogiocatore: PlayStation5 Digital Edition, PlayStation5 Pro, PlayStationPortal, PS VR2, cuffie Pulse Elite, controller Wireless DualSense in varie colorazioni e alcuni tra i titoli più amati per PlayStation 5, come Astro Bot, recentemente premiato come Game of the Year 2024.

L’iniziativa si presenta come un modo innovativo per unire la community, stimolando la partecipazione e la condivisione. Ogni giornata offrirà un’esperienza nuova, un momento di scoperta o un’occasione per vincere, in un’atmosfera che mescola gioco e spirito natalizio.

Con il Calendario dell’Avvento PlayStation, il conto alla rovescia per il Natale diventa un viaggio digitale all’insegna dell’intrattenimento, ideale per chi ama il mondo del gaming e desidera condividere la magia delle feste con altri appassionati. In questo dicembre, ogni giorno sarà una nuova scoperta e un motivo in più per giocare insieme.