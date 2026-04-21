Poker Face: la serie mystery di Rian Johnson con Natasha Lyonne arriva su Sky e NOW

Poker Face, la serie creata da Rian Johnson con la protagonista Natasha Lyonne e un cast stellare, debutta il 29 maggio in esclusiva su Sky e NOW.

Poker Face farà il suo debutto italiano il 29 maggio, esclusivamente su Sky e in streaming solo su NOW, portando sugli schermi una delle serie mystery più attese della stagione. Creata, scritta e diretta da Rian Johnson, regista e sceneggiatore nominato agli Oscar noto per Cena con delitto - Knives Out, la serie si distingue per il suo mix di tensione, intelligenza narrativa e uno straordinario cast.

La protagonista è Natasha Lyonne, già candidata agli Emmy e ai Golden Globe grazie al suo ruolo in Orange is the new black. In Poker Face interpreta Charlie, una donna dotata di un talento peculiare: è in grado di capire sempre quando qualcuno mente. Guidando una vecchia Plymouth Barracuda, Charlie attraversa gli Stati Uniti e si ritrova, puntualmente, coinvolta in misteriosi crimini che non può fare a meno di risolvere.

Ad arricchire la serie c'è un cast di guest-star di primo piano: Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman. Una carrellata di volti noti che, episodio dopo episodio, impreziosisce le trame poliziesche con interpretazioni magnetiche e sofisticate.

La produzione di Poker Face è affidata a una squadra di rilievo: Rian Johnson è anche produttore esecutivo insieme a Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue e Iain B. MacDonald. Lo showrunner è affidato a Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, entrambe anche produttrici esecutive. Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens completano il team come co-produttori esecutivi. La serie è prodotta da T-Street, MRC Television e Animal Pictures.

Poker Face promette di conquistare gli appassionati del genere mystery grazie al suo stile indagatore, un equilibrio tra crime classico e atmosfere contemporanee, e una protagonista carismatica capace di offrire nuove sfumature a ogni caso affrontato.