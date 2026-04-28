POOH: nuova data a Parma per il tour dei 60 anni tra sold out e grandi emozioni

I POOH celebrano 60 anni di carriera con un tour che si preannuncia unico per l'estate 2026. Dopo i sold out delle date di maggio all'Arena di Verona, la band annuncia una nuova attesissima data: lunedì 7 settembre al Parco Ducale di Parma. Questo concerto si aggiunge a una serie di appuntamenti che porteranno la storia della musica italiana nelle più suggestive location all'aperto, da luglio a settembre.



Il tour estivo toccherà città simbolo e alcuni dei luoghi più affascinanti d'Italia come Marsciano, Asti, Bassano del Grappa, Este, Codroipo, Riccione, Campobasso, Siracusa, Palermo, Lucca, Apricena, Fasano, Roccella Ionica, Taormina (due date), Santa Maria del Cedro, Paestum, Lanciano, Macerata, Vigevano, Brescia, Parma e Caserta. I biglietti per la nuova data a Parma saranno in vendita da mercoledì 29 aprile alle ore 10.



L'impegno della band a ripercorrere la propria storia continua anche con tre concerti esclusivi all'Arena di Verona il 14, 16 e 17 maggio, accompagnati per la prima volta da un'orchestra di 40 elementi, per un'esperienza musicale senza precedenti. I POOH, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell'Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui saranno accompagnati dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un'esperienza unica.



Da settembre a ottobre 2026, la band proseguirà il viaggio nei principali palazzetti italiani con "POOH 60 - LA NOSTRA STORIA - PALASPORT": doppia data zero già sold out a Bergamo e tappe a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari.



La celebrazione coinvolge tutta la discografia della band: è già disponibile la raccolta "Pooh 60: La nostra storia", 75 brani scelti personalmente dai membri della band, arricchiti da quattro cover tributo inedite firmate da Negramaro, Modà, Finley e Le Vibrazioni. Ogni canzone è restaurata e impreziosita dalla grafica che richiama l'iconico concept del venticinquesimo anniversario.



Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera iniziata nel 1966 per volontà di Valerio Negrini, i Pooh si confermano pionieri della musica pop rock italiana: innovatori nei live, nelle tematiche affrontate e nell'uso della tecnologia, hanno saputo attraversare le generazioni restando sempre attuali.



RTL 102.5 sarà media partner ufficiale di questo viaggio che si annuncia storico e ricco di emozioni, confermando il legame indelebile dei POOH con il pubblico italiano.