Porsche 975 RSE: la nuova regina elettrica della Formula E con 600 kW e trazione integrale

Porsche presenta la 975 RSE, monoposto elettrica di nuova generazione per la Formula E: 600 kW di potenza, trazione integrale e design sofisticato.

Porsche apre un nuovo capitolo nel motorsport elettrico presentando la 975 RSE, la monoposto di quarta generazione destinata a debuttare nella prossima stagione di Formula E. Questa vettura rappresenta il massimo progresso raggiunto nella categoria: con ben 600 kW (816 CV) in modalità Attack, trazione integrale permanente, nuove soluzioni aerodinamiche e pneumatici innovativi, la Formula E si avvicina per prestazioni alle più veloci auto da corsa del mondo.

La 975 RSE introduce una deportanza superiore, garantendo maggiore aderenza e curve più veloci grazie anche ai nuovi pneumatici e alla trazione integrale. Il responsabile tecnico Olivier Champenois ha spiegato che la deportanza aumentata fino al 150% rispetto alla generazione precedente segna un netto cambio di passo, bilanciando efficienza e performance con due distinti pacchetti aerodinamici: da bassa deportanza per le gare e alta deportanza per le qualifiche.

Porsche ha concentrato lo sviluppo su componenti più leggeri, resistenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, mirando anche ad avvicinare sempre più l'esperienza di gara a quella delle vetture stradali. Con la 975 RSE, la casa tedesca offre una potenza di picco superiore del 71% rispetto al modello precedente e un incremento minimo del peso del pacchetto componenti, solo 5 kg in più, nonostante i numerosi sviluppi interni che includono motore, inverter, cambi e nuovo sistema di frenata brake-by-wire.

Le prestazioni sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 1,8 secondi e velocità di punta prevista fino a 335 km/h. Il sistema di recupero energetico permette di generare fino a 700 kW in frenata, ricavando dal 40% al 50% dell'energia necessaria direttamente durante la gara. Il pacco batterie agli ioni di litio, con capacità utilizzabile di 51,25 kWh, rimane un componente standard, mentre la ricarica ultra-rapida CCS arriva a 600 kW.

La vettura misura 5540 mm in lunghezza, 1800 mm in larghezza e pesa 954 kg senza pilota. Nuovi pneumatici Bridgestone assicurano alte prestazioni sia sul bagnato che sull'asciutto. Il telaio conserva la tradizione Porsche, affiancando nuovi sistemi di controllo elettronico e idraulico dei differenziali.

Emblematiche anche le parole di Thomas Laudenbach, Vice President di Porsche Motorsport: La GEN4 dimostra quanto si siano evolute le auto elettriche. Dal 2014 ogni pilota aveva bisogno di due auto per ogni gara. Ora costruiamo vetture al livello della Formula 2, con punti di forza evidenti sia in pista sia su strada.

Il pilota ufficiale Pascal Wehrlein ha espresso il suo entusiasmo: La nuova Porsche 975 RSE è un'auto da corsa davvero eccezionale. La GEN4 è molto veloce e divertente da guidare per noi piloti. Credo che sarà una vera rivelazione per molti appassionati e osservatori. Mi piace molto anche l'estetica della 975 RSE. Il design aerodinamico conferisce alla vettura uno stile inconfondibile e la livrea scelta per i test è davvero azzeccata.

Anche Nico Müller sottolinea il salto generazionale: La 975 RSE e le sue concorrenti segnano un enorme passo avanti per questo sport. Mi piace molto il fatto che si possa guidare in modo aggressivo. Soprattutto in qualifica, quando tutti spingono al limite, penso che le prestazioni saranno spettacolari, soprattutto per la forte accelerazione in uscita dalle curve. Sono contento di aver partecipato ai test sul simulatore sin dall'inizio. Pascal ed io ci dividiamo il lavoro di collaudo, il che è positivo perché ci permette di adattare la 975 RSE esattamente alle nostre esigenze.

La 975 RSE prenderà il posto della 99X Electric, con la quale Porsche ha già conquistato quattro titoli mondiali negli ultimi tre anni. Il debutto ufficiale in gara è atteso per dicembre, dopo l'ultimo GP della vecchia monoposto ad agosto a Londra. Porsche ha tempo fino a ottobre per finalizzare e testare tutti i componenti della vettura, che ha già percorso quasi 1.900 chilometri nei primi collaudi in pista.



