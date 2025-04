Porsche celebra gli anni ’70 con la nuova 911 Spirit 70 Heritage Design

Porsche continua a celebrare la sua ricca storia con il lancio della nuova 911 Spirit 70, il terzo esclusivo modello della sua strategia Heritage Design. Questa edizione limitata rende omaggio allo stile iconico degli anni ’70, reinterpretando elementi di design del passato in una sportiva moderna e affascinante.

Come ha dichiarato Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche, i modelli Heritage Design occupano una posizione speciale nella strategia del marchio, esprimendo l’essenza unica di Porsche attraverso una reinterpretazione contemporanea di stilemi classici. Alexander Fabig, Vice President Individualisation & Classic, ha sottolineato il successo riscosso dai precedenti modelli Heritage Design, la 911 Targa 4S Heritage Design Edition ispirata agli anni ’50 e ’60 e la 911 Sport Classic che richiamava gli anni ’60 e i primi anni ’70, evidenziando l’entusiasmo dei clienti di tutto il mondo per queste edizioni da collezione.

La nuova 911 Spirit 70 non è solo un omaggio stilistico, ma sottolinea anche la crescente importanza della personalizzazione all’interno della strategia aziendale di Porsche. L’azienda mira ad ampliare ulteriormente le opzioni offerte da Porsche Exclusive Manufaktur, che già oggi conta oltre 1.000 personalizzazioni e ha visto raddoppiare le vendite medie di opzioni per vettura negli ultimi cinque anni. Per rispondere ancora meglio ai desideri individuali dei clienti, la capacità di Exclusive Manufaktur sarà significativamente aumentata.

Un’ulteriore novità riguarda i modelli Turbo, per i quali Porsche Exclusive Manufaktur ha sviluppato uno stemma esclusivo nel colore Turbonite. Questo distintivo sarà presto presente sulla parte anteriore, sui cerchi in lega leggera e sul volante di tutti i modelli di punta ad alte prestazioni.

In esclusiva per gli acquirenti della 911 Spirit 70, Porsche Design ha creato un cronografo di alta qualità che riprende numerosi dettagli stilistici dell’auto, come il motivo Pasha nero satin sul quadrante, ispirato all’inserto centrale dei sedili.

La Porsche Lifestyle Collection dedicata alla 911 Spirit 70 offre un’ulteriore immersione nello stile degli anni ’70 con una gamma di abbigliamento casual, capi sportivi, accessori lifestyle e modellini di auto dal forte sapore vintage.

Esterni che fondono tradizione e modernità

Gli esterni della 911 Spirit 70 si distinguono per l’esclusivo colore Olive Neo, un verde intenso e profondo creato appositamente, che crea un sofisticato contrasto con la tinta Bronzite utilizzata per la parte posteriore inferiore, la sezione anteriore e i cerchi Sport Classic dal design “Fuchs”. La capote nera e la cornice del parabrezza nello stesso colore accentuano ulteriormente l’unicità estetica del modello.

Tre strisce decorative nere satinate attraversano il cofano, un richiamo agli adesivi di sicurezza tipici degli anni ’70. Queste strisce trovano eco, tono su tono, sulla capote. Le grafiche laterali con la scritta Porsche e il campo rotondo per il numero di gara (“Lollipop”) in nero satin, insieme al numero di partenza personalizzato, strizzano l’occhio alla tradizione sportiva del marchio.

Un elemento di spicco è l’emblema Porsche sul cofano anteriore, quasi identico a quello storico del 1963, a testimonianza del legame con il passato. Sui parafanghi anteriori spiccano gli stemmi dorati «Porsche Exclusive Manufaktur», mentre sulla griglia del cofano posteriore è posizionato il badge Porsche Heritage, il cui design ricorda quello della Porsche 356 degli anni ’50. Ulteriori dettagli distintivi includono la scritta Porsche color oro e il nome del modello sul retro, con una finitura galvanizzata che ne esalta la brillantezza.

Interni con l’iconico motivo Pasha e dettagli esclusivi

L’abitacolo della 911 Spirit 70 è caratterizzato dall’iconico motivo del tessuto Pasha in Nero/Olive Neo, un design a scacchi che crea un dinamico effetto visivo. A differenza del velluto jacquard del passato, qui viene utilizzato un tessuto in fibre floccate che offre un carattere più sportivo, una consistenza più piacevole e un maggiore comfort.

Il motivo Pasha riveste la parte centrale dei sedili sportivi Plus a 18 vie, gli specchietti retrovisori esterni e l’interno del vano portaoggetti. Su richiesta, il motivo può essere esteso agli inserti decorativi degli schienali e ai profili della plancia. Di serie è incluso anche un tappetino reversibile per il bagagliaio con lo stesso design Pasha. L’elegante rivestimento in pelle club nero basalto con impunture decorative in Olive Neo e il pacchetto interni in pelle club nero basalto sono anch’essi parte della dotazione standard.

Il quadro strumenti combina uno stile classico con tecnologia moderna. Il display ad alta risoluzione da 12,65 pollici presenta indicatori bianchi e linee di scala in stile analogico, con cifre verdi che richiamano la leggendaria Porsche 356. La scritta del modello è elegantemente integrata nel contagiri digitale. Lancette bianche e numeri verdi si ritrovano anche nella versione speciale del cronometro Sport Chrono.

Un’esperienza immersiva negli anni ’70 con Apple Vision Pro

Porsche ha sviluppato una nuova applicazione per Apple Vision Pro che permetterà agli utenti di immergersi virtualmente negli anni ’70 e di personalizzare la 911 Spirit 70 passo dopo passo, ottenendo informazioni preziose sui design iconici di quel decennio. L’applicazione sarà disponibile gratuitamente sull’App Store per Apple Vision Pro nella primavera del 2025, in concomitanza con il lancio della vettura.

La Porsche 911 Spirit 70 rappresenta un affascinante connubio tra la gloriosa storia del marchio e l’innovazione del presente, offrendo un’esperienza unica e personalizzata per gli appassionati del mito Porsche.