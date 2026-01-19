Connect with us

Porsche chiude il 2025 in calo ma conferma la strategia "valore rispetto al volume"

Porsche ha concluso il 2025 con un totale di 279.449 vetture consegnate in tutto il mondo, registrando un calo del 10% rispetto all’anno precedente, quando erano state immatricolate 310.718 unità. La Casa di Stoccarda ha spiegato che il risultato rispecchia un contesto previsto, legato principalmente alle problematiche di fornitura dei modelli 718 e Macan con motore termico, al raffreddamento della domanda in Cina e alla scelta deliberata di mantenere un approccio di vendite orientato al valore.

“Dopo diversi anni di risultati da record, nel 2025 le nostre consegne sono state inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente. Si tratta di un andamento in linea con le nostre aspettative, dovuto ad aspetti legati alla fornitura dei modelli 718 e Macan con motore termico, al persistente calo della domanda di prodotti esclusivi in Cina e al nostro approccio orientato al valore nella gestione dell’offerta”, ha dichiarato Matthias Becker, membro del Consiglio di amministrazione incaricato delle Vendite e del Marketing di Porsche AG. Becker ha aggiunto che, nonostante la flessione, il 2025 è stato un anno ricco di novità di prodotto, citando la 911 Turbo S con sistema T-Hybrid e il debutto della Cayenne Electric come esempi di innovazione e performance.

Dal punto di vista geografico, il Nord America rimane il mercato principale, con 86.229 vetture consegnate, un dato sostanzialmente stabile. In Europa (esclusa la Germania) le consegne si sono fermate a 66.340 unità (-13%), mentre in Germania il calo è stato del 16% con 29.968 auto consegnate. Nei mercati d’oltreoceano e in quelli emergenti Porsche ha totalizzato 54.974 vetture (-1%). La Cina ha fatto registrare un forte calo del 26%, a quota 41.938 vetture, a causa delle difficili condizioni del mercato del lusso e della crescente concorrenza nel settore elettrico.

Sul fronte dei modelli, Macan si conferma il modello più venduto con 84.328 unità** (+2%). Più della metà sono versioni a **trazione completamente elettrica (45.367 unità), mentre 38.961 vetture restano con motore termico, ancora disponibili in molti mercati extra-UE. La 911 ha invece raggiunto un nuovo record con 51.583 unità (+1%), trainata dall’introduzione del sistema T-Hybrid. Seguono la Cayenne con 80.886 unità, in calo del 21%, e la Panamera con 27.701 consegne (-6%). Più marcato il calo per la 718 Boxster e Cayman (-21%) a seguito della cessazione della produzione nell’ottobre 2025. La Taycan, completamente elettrica, si ferma a 16.339 consegne (-22%), complice il rallentamento globale della domanda di veicoli a batteria.

Il 2025 ha segnato anche unatrasformazione nel mix di alimentazioni. Il 34,4% delle Porsche consegnate è stato costituito da modelli elettrificati (+7,4 punti percentuali rispetto al 2024). Di queste, il 22,2% erano completamente elettriche e il 12,1% ibride plug-in. In Europa, per la prima volta, le auto elettrificate hanno superato le termiche, con una quota pari al 57,9% e una vettura elettrica ogni tre consegnate.

“Per il 2026 il nostro obiettivo è chiaro: intendiamo gestire domanda e offerta secondo la nostra strategia che privilegia ‘il valore rispetto al volume’. Al contempo, stiamo pianificando i nostri volumi per il 2026 con realismo, tenendo conto della graduale dismissione dei modelli 718 e Macan con motore termico”, ha aggiunto Becker, sottolineando che Porsche continuerà a investire nella sua strategia tripartita in materia di powertrain, mantenendo un’offerta composta da motori termici, ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici.

Un’ulteriore priorità per la Casa tedesca sarà l’ampliamento dei programmi di personalizzazione, come Exclusive Manufaktur e Sonderwunsch, per rispondere alla crescente domanda di individualizzazione espressa dalla clientela.

 

