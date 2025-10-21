Connect with us

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Il leggendario acronimo GTS torna a far sognare gli appassionati Porsche. Tre lettere che, dal lontano 1963 con la 904 Carrera GTS, sono sinonimo di eccellenza e sportività. Oggi, per la prima volta, la sigla GTS debutta su una Macan completamente elettrica, segnando un nuovo capitolo nella storia del marchio di Stoccarda. La nuova Porsche Macan GTS Electric combina prestazioni da vera sportiva con la tecnologia più avanzata della mobilità elettrica.

La nuova Macan GTS vanta una dinamica di guida eccezionale e prestazioni da brivido: accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, raggiunge i 200 km/h in 13,3 secondi e tocca una velocità massima limitata a 250 km/h. A spingerla è il motore elettrico posteriore più potente della gamma, lo stesso della Macan Turbo, con inverter in carburo di silicio (SiC) da 900 ampere ad alta efficienza. Il propulsore eroga 380 kW (516 CV) e arriva a 420 kW (571 CV) con l’overboost del Launch Control, mentre la coppia massima di 955 Nm garantisce un’accelerazione fulminea in ogni situazione.

Nonostante le prestazioni da supercar, la Macan GTS Electric mantiene una notevole autonomia fino a 586 km (WLTP). La batteria da 100 kWh si ricarica dal 10 all’80% in soli 21 minuti presso una stazione rapida da 270 kW. L’esperienza di guida è ulteriormente esaltata dal pacchetto Sport Chrono di serie, che introduce la modalità Track, ispirata alla Taycan, per una gestione termica ottimizzata e prestazioni costanti anche sotto stress.

Il comportamento su strada è da vera Porsche. Le sospensioni pneumatiche sportive con taratura specifica GTS, abbinate al Porsche Traction Management (ePTM) e al Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), assicurano una tenuta di strada impeccabile. La distribuzione dei pesi 48:52 a favore del posteriore, il baricentro più basso della gamma e la possibilità di montare l’asse posteriore sterzante rendono la GTS un riferimento assoluto per agilità e precisione.

Il piacere di guida è amplificato dal Porsche Electric Sport Sound (PESS), che offre due profili sonori esclusivi, “Sport” e “Sport Plus”, capaci di enfatizzare l’anima emozionale della vettura.

Anche il design racconta la sua identità sportiva. La nuova Macan GTS si distingue per dettagli neri lucidi, minigonne laterali esclusive e fari a LED Matrix oscurati. Dal 2026 sarà inoltre disponibile con il nuovo pacchetto Sport Design, incluso di serie nella GTS, che introduce paraurti ridisegnati e inserti neri a contrasto. I cerchi Macan Design da 21” in grigio antracite sono di serie, mentre i cerchi RS Spyder Design da 22” restano disponibili come optional.

Tra le nuove colorazioni spiccano il ritorno del Gesso, l’intramontabile Rosso Carminio GTS e il debutto del Blu Lugano, tonalità proposta per la prima volta su una Macan. Grazie al programma Porsche Exclusive Manufaktur, i clienti potranno scegliere tra oltre 60 tinte aggiuntive con il servizio Paint to Sample.

All’interno, la sportività incontra il lusso. Gli interni sono rivestiti in Race-Tex con inserti in pelle liscia nera, sedili sportivi adattivi a 18 regolazioni, volante GT multifunzione riscaldato e dettagli in carbonio. Il nuovo pacchetto Interni GTS opzionale permette di abbinare i colori della carrozzeria con quelli dell’abitacolo, disponibili in Rosso Carminio, Grigio Agata o Blu Lugano, con impunture e cinture in tinta e la scritta “GTS” ricamata sui sedili.

Il quadro strumenti digitale e il display centrale riflettono l’identità GTS, con una visualizzazione 3D del veicolo nel colore della carrozzeria e le funzioni del pacchetto Sport Chrono integrate nel sistema multimediale, come la rilevazione dei tempi di giro e l’analisi telemetrica.

La nuova Macan GTS non rinuncia al comfort e alla tecnologia. Integra la Porsche Digital Key, nuovi sistemi di assistenza al parcheggio, il Voice Pilot con intelligenza artificiale, un’offerta ampliata di giochi a bordo e una capacità di traino aumentata a 2.500 kg, segno che potenza e praticità possono convivere perfettamente.

La Porsche Macan GTS Electric è già ordinabile in Italia a partire da 109.530 euro, IVA inclusa.

