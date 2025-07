Porsche: tre nuove varianti della 911, con trazione integrale e motore da 480 CV

Porsche continua a rafforzare la sua offerta nel segmento delle auto sportive con l’introduzione di tre nuove varianti della celebre 911: la 911 Carrera 4S, la 911 Carrera 4S Cabriolet e la 911 Targa 4S. Queste versioni, dotate di trazione integrale, vanno a completare la gamma sotto i modelli GTS, regalando un’esperienza di guida ancora più emozionante grazie ai 480 CV generati dal loro motore.

Porsche ha scelto di rinnovare il gruppo propulsore delle sue 911, conferendo un netto incremento di prestazioni ed emozionalità rispetto ai modelli precedenti. La nuova offerta raddoppia il numero di varianti 911 a trazione integrale, ora ben sei, e offre ulteriori opportunità di personalizzazione. La 911 Carrera 4S Coupé è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi quando equipaggiata con il pacchetto Sport Chrono, raggiungendo una velocità massima di 308 km/h.

Le varianti S mantengono la dinamica di guida che privilegia il posteriore, mentre il sistema Porsche Traction Management (PTM) migliora la stabilità trasferendo maggiore coppia all’asse anteriore.

La 911 Targa, che festeggia 60 anni di storia, continua a unire l’esperienza di guida di una cabriolet con il comfort di una coupé. Fin dalla sua nascita al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 1965, la Targa è stata sinonimo di innovazione in termini di sicurezza e piacere di guida. Oggi, grazie alla meccanizzazione introdotta nel 2014, il tetto si apre automaticamente in una spettacolare sequenza che richiede solo 19 secondi.

Le nuove 911 non si distinguono solo per le loro prestazioni ma anche per una dotazione di serie particolarmente ricca. Tra le caratteristiche incluse troviamo il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), un impianto frenante derivato dai modelli GTS e sedili posteriori disponibili senza sovrapprezzo nella configurazione. Gli interni presentano un pacchetto in pelle e fari a LED con tecnologia Matrix. Non mancano, infine, le opzioni per la ricarica wireless di smartphone e vari sistemi di personalizzazione, rendendo queste nuove varianti perfette per chi cerca un’esperienza di guida su misura.

Il prezzo di partenza in Italia per la 911 Carrera 4S è di 168.338 euro. La versione Cabriolet è disponibile a partire da 183.028 euro, mentre la Targa 4S parte da 184.891 euro, prezzi comprensivi di IVA e di specifici equipaggiamenti opzionali.