Porte Aperte Suzuki: sabato 28 giugno test ride in tutta Italia per la gamma moto

Sabato 28 giugno sarà un giorno speciale per tutti gli appassionati di moto in Italia. Suzuki e la sua rete di concessionarie ufficiali celebreranno l’arrivo della stagione estiva con un’apertura straordinaria di tutti i concessionari presenti sul territorio nazionale. In questa occasione, sarà possibile scoprire da vicino e testare su strada l’intera gamma di moto offerte dalla Casa giapponese.

Per partecipare ai test ride dei modelli disponibili, gli interessati potranno prenotare attraverso una piattaforma dedicata online. Sarà sufficiente accedere al sito Suzuki e selezionare la funzione “Provala” per specificare il modello di moto desiderato. Una volta scelto il modello, il sistema mostrerà l’elenco dei concessionari dove la moto è disponibile. Dopo aver individuato il dealer, sarà possibile inserire i dati personali e prenotare uno slot temporale per il test ride. In alternativa, si potrà contattare direttamente il concessionario di fiducia per prenotare.

Per chi cerca una moto grintosa e agile, la GSX-8R è la scelta ideale. Questo modello è pensato anche per la pista ed è protagonista del Trofeo monomarca GSX-8R Cup. Adotta un motore bicilindrico da 776 cc che sviluppa 83 CV, permettendo un perfetto equilibrio tra potenza e maneggevolezza.

Gli amanti dell’avventura potranno provare le V-Strom 800SE e 800DE, progettate per diversi tipi di esplorazione. La differenza principale tra i due modelli è nelle ruote e nelle caratteristiche di guida, con la DE maggiormente orientata al fuoristrada.

Oltre alla possibilità di testare le moto, Suzuki presenta i suoi vantaggi finanziari estivi in collaborazione con Agos. L’iniziativa “The Summer is Magic” prevede vantaggi sui prezzi per alcuni modelli selezionati, con sconti che vanno dai 1.000 ai 2.000 euro. Inoltre, la campagna “Garanzia Suzuki 4U” offre un’estensione di garanzia fino a quattro anni per chi effettua la manutenzione nei termini raccomandati.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica con Suzuki, scoprire la gamma di moto e beneficiare delle esclusive promozioni estive.