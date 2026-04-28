Premio Bindi 2026: al via la XXII edizione a Santa Margherita Ligure

Il Premio Bindi torna con la sua XXII edizione il 9, 10 e 11 luglio a Santa Margherita Ligure, confermandosi punto di riferimento della canzone d'autore italiana. Il bando per partecipare alla selezione degli emergenti è aperto fino a venerdì 1° maggio. L'iscrizione è gratuita e rivolta a cantautori emergenti, sia singoli che gruppi, che presentano brani originali.

SOUNDREEF è partner dell'evento e mette a disposizione un premio in denaro per il vincitore, sottolineando l'impegno verso la crescita dei nuovi talenti. Una commissione interna selezionerà gli artisti finalisti che avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo il 10 luglio, portando sul palco dell'Anfiteatro Umberto Bindi tre brani propri più una reinterpretazione di un brano di Umberto Bindi, scelta insieme alla direzione artistica. I finalisti saranno avvisati entro il 10 giugno.

Oltre alla storica Targa Premio Bindi, sono previsti riconoscimenti specifici: la Targa Giorgio Calabrese al miglior autore, la Targa Armando Corsi al miglior musicista e la Targa Beppe Quirici al miglior arrangiamento.

Durante la manifestazione saliranno sul palco anche artisti affermati, oltre a incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri, offrendo un vero e proprio momento di scambio tra generazioni musicali. Negli anni il festival si è arricchito di due ulteriori premi: dal 2016 il Premio Bindi alla Carriera, destinato a artisti di livello nazionale o internazionale che si sono distinti per meriti artistici, e dal 2017 il Premio Bindi New Generation, per la nuova leva cantautorale under 30 già attiva sulla scena italiana.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano nomi come Vittorio De Scalzi, Mauro Pagani, Ron, Morgan, Marco Masini, Nada, Neri Marcorè, Motta e Paola Turci. Il premio New Generation ha visto invece premiati Izi, Coma_Cose, Venerus, Wrongonyou, Emma Nolde, Ginevra, Dunbo e Nico Arezzo.

Il Premio Bindi - Artigianato Della Canzone celebra inoltre figure di spicco che operano dietro le quinte della musica d'autore italiana, riconoscendo il valore di professionisti come Adele Di Palma, Enrico de Angelis, Massimo Cotto, Fausto Mesolella e molti altri.

Il Premio Bindi nacque nel 2005 da un'idea di Bruno Lauzi, in memoria dell'amico Umberto Bindi, ed è cresciuto fino a diventare una delle manifestazioni musicali più rilevanti in Italia, insieme al Premio Tenco, al Festival Gaber e al Premio Ciampi. Negli anni ha accolto sul palco artisti di grande rilievo tra cui Gino Paoli, Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Andrea Mirò, Frankie Hi NRG, Pacifico, Paolo Jannacci, Avion Travel, Ron, Marco Masini, Silvia Salemi, Nomadi e molti altri.

La XXII edizione promette ancora una volta di essere un'occasione imperdibile di incontro, crescita e valorizzazione per la canzone d'autore e per i nuovi talenti che ne rappresentano il futuro.