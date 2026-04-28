Premio Lunezia 2026: musica e solidarietà insieme per sostenere l'Ospedale Gaslini

Premio Lunezia 2026 si rinnova con Universal e BMG: opportunità ai giovani artisti e forte impegno sociale per l'Ospedale Gaslini di Genova.

Il Premio Lunezia 2026 annuncia una edizione ricca di novità, non solo musicali ma anche sociali. Universal Music Italia e BMG Italy collaborano con la sezione Nuove Proposte, offrendo ai giovani artisti opportunità fino ad oggi inedite.

L'edizione del Premio Lunezia Nuove Proposte vedrà il coinvolgimento di Universal Music Italia e della divisione publishing di BMG Italy. I tre vincitori di quest'anno avranno la possibilità di aggiudicarsi una sessione di scrittura con gli autori del roster BMG: un'importante occasione per confrontarsi con professionisti del settore e lavorare alle proprie canzoni.

Inoltre, tra gli otto finalisti sarà selezionato chi potrà registrare e produrre un brano negli studi di Universal Music Italia. Tutte iniziative rese possibili dalla direzione artistica di Loredana D'Anghera, che punta a garantire ai giovani talenti momenti di confronto reale con il mondo della musica leggera professionale.

L'edizione 2026 segna anche un forte impegno sociale: il Premio Lunezia sosterrà l'Istituto Giannina Gaslini, il celebre Ospedale Pediatrico di Genova, attraverso iniziative dedicate e raccolte fondi. Durante tutte le serate della manifestazione, sarà protagonista il progetto benefico GaslinInsieme, con red carpet dedicato e l'impegno concreto per sostenere la musicoterapia e la ricerca a favore dei bambini.

Il Premio Lunezia, nato 31 anni fa con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André, è l'unico grande riconoscimento musicale nazionale a non essere dedicato ad un artista scomparso. Patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, ha portato sul proprio palco oltre 300 tra i più importanti protagonisti della canzone italiana. Da Fabrizio De André a Vasco Rossi, Lucio Dalla, Laura Pausini, Andrea Bocelli fino ai nomi più recenti come Madame, Ultimo, Tedua, Fedez, Ghali e altri.

Il Patron Stefano De Martino annuncia inoltre un rinnovamento artistico e manageriale per la rassegna, mentre le iscrizioni sono già aperte per cantautori, band, autori di testi, progetti "Canzoni Sostenibili" e musicare i poeti. Il termine ultimo per iscriversi è fissato ad agosto e la data definitiva sarà comunicata a breve.

L'apertura è come sempre prevista ad Aulla (Massa-Carrara) a luglio, seguita da tappe a La Spezia e Roma in location prestigiose. Il Premio Lunezia 2026 si conferma così una piattaforma di lancio per talenti e un'occasione concreta per unire l'eccellenza artistica all'impegno sociale.