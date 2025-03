Primi Test Drive in Spagna per la Leapmotor C10 REEV

Debutterà la prossima settimana sulle strade spagnole, con i primi test drive riservati alla stampa automobilistica internazionale, il Leapmotor C10 REEV, l’ultima novità della gamma Leapmotor. Questo innovativo veicolo combina l’esperienza di guida elettrica con un’autonomia estesa fino a 970 chilometri, offrendo un perfetto equilibrio tra efficienza, prestazioni e sostenibilità.

Il Leapmotor C10 REEV si distingue per il suo motore Range Extender evoluto, che integra un sistema di generazione ad alta efficienza con un rendimento del 96,5%. Questo avanzato design consente di ridurre il peso del sistema di 8 kg, ottimizzando il consumo di carburante e migliorando la conversione energetica. Il risultato è un’auto che garantisce prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto.

Oltre all’efficienza energetica, il Leapmotor C10 REEV è progettato per offrire un’esperienza di guida fluida e silenziosa. Grazie alle avanzate soluzioni NVH (Noise, Vibration, and Harshness), il veicolo riduce al minimo rumori e vibrazioni. Tra le innovazioni adottate figurano gli anelli del pistone rivestiti in carbonio simile al diamante e i diametri dei cuscinetti ottimizzati, che migliorano ulteriormente la scorrevolezza del motore e il comfort di marcia.

Disponibile per l’ordine dall’inizio del 2024, il Leapmotor C10 REEV si propone come un modello strategico per la crescita globale del brand cinese Leapmotor. L’azienda ha già riscosso grande successo nel mercato domestico grazie alla tecnologia range extender, una soluzione innovativa che unisce i vantaggi delle auto elettriche a quelli delle tradizionali vetture a benzina.

Il range extender consente infatti di mantenere le ruote sempre alimentate elettricamente, mentre un motore a combustione supplementare entra in funzione solo per ricaricare la batteria quando necessario. Questo sistema offre una soluzione ibrida efficace e versatile, ideale per chi cerca un’auto a zero emissioni locali senza i limiti di autonomia tipici dei veicoli elettrici puri.

Il Leapmotor C10 REEV sarà disponibile in Europa a un prezzo di partenza di 37.400 euro, una cifra competitiva considerando l’innovazione tecnologica e l’autonomia garantita dal sistema range extender.