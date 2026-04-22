Primogenito, la nuova voce della cantautorato italiano: arriva il singolo Il mondo in quel cofanetto

Arriva il 24 aprile Il mondo in quel cofanetto, il nuovo atteso singolo del giovane cantautore Primogenito, pronto a conquistare il panorama musicale italiano con la sua scrittura evocativa e diretta.

A soli 21 anni, Primogenito si distingue per la capacità di evocare sensazioni profonde attraverso testi semplici e potenti, ispirandosi ai grandi cantautori italiani e anglosassoni degli anni '60, '70 e '80. Nel suo percorso artistico, dopo aver firmato con EMI Records Italy (Universal Music Italia), ha già fatto parlare di sé con brani come Principessa della ferraglia, Potassio e Mario (alla tua età), mostrando grande maturità e uno stile che unisce il passato e il presente.

Il suo nuovo singolo racconta una storia che intreccia miti e sensazioni: Celsius, principe dell'Errore, e Arianna, dea del Senso di Colpa, si innamorano per caso in una stanza da letto. Da questo incontro nasce il mondo, racchiuso simbolicamente in un cofanetto di porcellana, dove trovano spazio emozioni universali come l'errore e il senso di colpa. Una leggenda moderna che riflette una sensibilità capace di dialogare con ascoltatori di ogni generazione.

L'artista spiega il suo approccio alla scrittura musicale: Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici. Primogenito rifiuta la ricerca di una scrittura ermetica e difficile: le parole devono essere limitate, ma non limitanti.

Cresciuto nella periferia romana e classe 2004, si avvicina alla musica a 19 anni, portando da subito una forte attenzione ai temi sociali e alle dinamiche relazionali, come nel brano Scusa Caterina, che affronta il dolore dell'accondiscendenza e il disamore. Le sue sonorità sono il risultato di un connubio fra la tradizione della canzone d'autore italiana e le influenze britanniche e americane, traendo ispirazione da artisti come Sergio Caputo, Ivan Graziani, Edoardo Bennato e band americane contemporanee quali Tally Hall e Will Wood.

Nei prossimi mesi Primogenito sarà protagonista di importanti appuntamenti live: salirà sul palco del festival MIAMI 2026 a Milano e al concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, occasioni che confermeranno il suo crescente ruolo tra i protagonisti della nuova generazione musicale italiana.

Con il nuovo singolo Il mondo in quel cofanetto, Primogenito si prepara a lasciare un segno indelebile, portando nelle sue canzoni immagini vivide e senza tempo, in grado di raccontare emozioni autentiche e universali.