Prince: esce oggi l'inedito digitale With This Tear per i 10 anni dalla scomparsa

Nel decimo anniversario della scomparsa di Prince viene pubblicato oggi, 21 aprile, il brano mai ascoltato prima With This Tear. Si tratta di una registrazione in studio risalente al novembre 1991, proveniente dal leggendario archivio dell'artista e ora finalmente disponibile in digitale.



Il brano è stato remixato e rimasterizzato da Chris James, ingegnere e produttore nominato ai Grammy, già collaboratore di Prince in progetti come HITnRUN Phase Two, Art Official Age e Plectrumelectrum. Prince ha curato personalmente produzione, arrangiamento e composizione, eseguendo tutte le parti strumentali. Poco dopo la registrazione, il brano venne affidato a Céline Dion, che ne pubblicò una versione nel 1992.



Questa release apre un ciclo di pubblicazioni inedite dall'archivio di Prince, in arrivo nel corso dell'anno e parte di un progetto discografico che raccoglie album mai pubblicati dall'artista.



Insieme al singolo, è online anche il videoclip ufficiale, che accompagna l'ascoltatore in un viaggio visivo tra le atmosfere intime e profondamente emotive della canzone stessa.



L'uscita di With This Tear coincide con l'evento annuale A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember, in programma oggi a Paisley Park, luogo simbolo della carriera di Prince, per commemorare l'anniversario della sua scomparsa.



Questo appuntamento anticipa la grande Prince Celebration, intitolata 10th Anniversary Celebration of Life, che coinvolgerà fan e appassionati da tutto il mondo. L'evento avrà luogo dal 3 al 7 giugno 2026 tra Paisley Park e il centro di Minneapolis e promette di essere uno dei momenti più intensi e partecipati nella storia dei tributi all'artista.



With This Tear rappresenta un'occasione unica per i fan di riscoprire la creatività inesauribile di Prince e celebrare il suo lascito, ancora vivo a dieci anni dalla sua scomparsa.