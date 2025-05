Pulifondali e Pulispiagge: Suzuki a fianco di Fipsas per la giornata mondiale dell’ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, prevista per il 5 giugno, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS) ha lanciato l’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge”, un progetto pensato per unire simbolicamente l’Italia nella promozione della tutela ambientale. A sostenere questa ammirevole iniziativa, anche per quest’anno, c’è Suzuki, che partecipa come sponsor tecnico e istituzionale.

Durante la conferenza stampa tenutasi il 22 maggio presso la sede del CONI a Roma, sono stati svelati i dettagli dell’edizione 2025 di questo evento, che si configura come uno degli appuntamenti più significativi e partecipati del Paese nel sensibilizzare alla protezione dell’ambiente. “Essere l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale costituisce, indubbiamente, un motivo di vanto. Del resto sono moltissime le attività che svolgiamo aventi per obiettivo la tutela ambientale”, ha dichiarato Ugo Claudio Matteoli, Presidente della FIPSAS. Ha inoltre aggiunto che l’iniziativa coinvolgerà quest’anno ben 42 località italiane, dimostrando una crescente partecipazione.

L’evento non si limiterà alla componente operativa sul campo, ma avrà anche una forte valenza educativa. Oltre 2.000 studenti parteciperanno, contribuendo a formare nuove generazioni attente alle tematiche ecologiche. Questo coinvolgimento dimostra l’impegno di FIPSAS nella formazione di una coscienza ambientale più radicata nelle future generazioni.

Suzuki, che dal 2022 è partner consolidato di FIPSAS, continuerà il suo impegno per la tutela del mare e delle sue risorse. Domenico Sciaraffa, Sales Manager marine di Suzuki Italia, ha ribadito: “È ormai una tradizione per Suzuki essere partner di FIPSAS nel progetto Pulifondali e Pulispiagge; e anche nel 2025 non abbiamo avuto dubbi nel voler dare il nostro supporto alla grande ‘caccia al rifiuto’ che vedrà l’Italia con volontari, sportivi, studenti, istituzioni e gli stessi dipendenti di Suzuki Italia, partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti”. Inoltre, Suzuki continua a investire nella sostenibilità attraverso il “Suzuki Clean Ocean Project”, un programma globale che include il Suzuki Micro Plastic Collector, un innovativo dispositivo integrato nei motori fuoribordo che permette di raccogliere e trattenere le microplastiche presenti nell’acqua.

La speranza del progetto è che la quantità di rifiuti raccolti diminuisca nel tempo, segno di una maggior consapevolezza e responsabilità da parte della popolazione. Matteoli ha concluso, “In cuor mio spero vengano recuperati molti meno rifiuti rispetto al passato; significherebbe che qualcosa sta cambiando e che il gesto irresponsabile di abbandonare rifiuti nell’ambiente sta finalmente diminuendo.”

Infine, i Comuni coinvolti quest’anno, che includono località come Agropoli, Cagliari, Lecce, e Viareggio, tra tanti altri, testimoniano la diffusione e l’importanza di questa iniziativa a livello nazionale. Suzuki e FIPSAS si confermano, dunque, attori principali nel promuovere pratiche sostenibili e nella protezione dei mari italiani.