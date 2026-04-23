Quarto Grado, nuove rivelazioni sui casi di Campobasso, Garlasco e Pamela Genini

Quarto Grado torna su Retequattro con una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso e aggiornamenti sui misteri Garlasco e Pamela Genini.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado venerdì 24 aprile alle 21.30 su Retequattro: il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si prepara a svelare una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso.



È attesa la diffusione di elementi mai emersi finora che potrebbero gettare nuova luce su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. Cresce dunque l'attesa per la puntata che riporterà all'attenzione del pubblico non solo le vicende di Campobasso ma anche il giallo di Garlasco. Tra i temi della serata, infatti, troveranno spazio gli aggiornamenti cruciali sull'incontro tra la procura di Pavia e quella di Milano, previsto per domani. Gli sviluppi di questi colloqui rappresentano un momento chiave nelle indagini, con possibili ripercussioni sui futuri orientamenti delle inchieste.



Si parlerà anche delle ultime novità riguardanti la tomba profanata di Pamela Genini, un episodio che ha scosso l'opinione pubblica e che rimane tuttora avvolto dal mistero.



La puntata vedrà la presenza di un parterre di ospiti di primo piano: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva si confronteranno sui temi più caldi delle cronache giudiziarie.

