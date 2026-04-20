Radio Italia Live - Il Concerto torna il 15 maggio in Piazza Duomo con le grandi star della musica italiana

Venerdì 15 maggio alle ore 20.40 Piazza Duomo a Milano ospiterà il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Radio Italia Live - Il Concerto torna con una nuova edizione ricca di artisti di primo piano e grandi novità. L'evento sarà completamente gratuito ma occorrerà accreditarsi su ticketone.it a partire dal 27 aprile, fino ad esaurimento posti, per partecipare dal vivo.

Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, saliranno sul palco ALFA, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-AX, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors. Per Radio Italia Trend x Spotify si esibirà Sayf, arricchendo il cast di un evento che rappresenta una festa per tutte le generazioni di appassionati.

I conduttori saranno le voci storiche di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L'anteprima vedrà Luca Ward condurre e leggere le schede degli artisti dal vivo. Dal backstage interagiranno Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, mentre Laura Giane ed Edoardo Prelle guideranno il pre-show. Saturnino eseguirà la sigla dal vivo.

Non solo Piazza Duomo: il concerto si sposterà anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. Quest'anno, la collaborazione con Spotify porterà contenuti esclusivi e l'esibizione speciale di Sayf sarà disponibile proprio sulla piattaforma streaming.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, Sky Uno, TV8 (canale 8), in streaming su NOW, radioitalia.it, YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia e su tutti i dispositivi Amazon Echo. I social di Radio Italia - Instagram, TikTok, Facebook, Youtube - saranno animati da contenuti esclusivi e dall'hashtag ufficiale #rilive. Anche la creator Cecilia Cantarano parteciperà dal backstage, conducendo il format social speciale "Scelte impossibili" con il supporto di Spotify.

Sarà possibile acquistare un kit merchandising ufficiale in edizione limitata dal 21 aprile alle 10 sullo store Radio Italia: cappellino, t-shirt, sacca personalizzata e accesso all'area vip-ring, rendendo ancora più esclusiva l'esperienza per i fan.

Il Presenting Partner dell'edizione 2026 è Notino, e tra i numerosi partner figurano Sky Uno, NOW, TV8, Spotify, Australian Gold, Consorzio Tutela Grana Padano, Franciacorta Designer Village, idealista, Kidult, MSD Italia, Neos, Notorious Pictures, Old Wild West. Partner benefici: AVIS, Fondazione AIRC, Fondazione Vecchioni. Corriere della Sera è media partner.

Grande entusiasmo arriva dalle istituzioni e dagli organizzatori. Milano è pronta a regalare, insieme a Radio Italia, una nuova edizione del Concerto in piazza del Duomo - commenta il Sindaco Giuseppe Sala - Radio Italia Live - Il Concerto è un momento di festa per l'intera città: per tanti ragazzi e ragazze e per gli appassionati di musica di ogni età, è un'occasione imperdibile per assistere di persona alle esibizioni di cantanti e artisti che fanno buona musica italiana. Ringrazio Mario Volanti per continuare a credere in questo progetto e nella capacità di Milano di valorizzarlo, ogni anno di più.

Radio Italia Live - Il Concerto è uno degli appuntamenti più belli e attesi per la città: un momento in cui Milano si ritrova insieme, in piazza, grazie alla musica italiana. È sempre emozionante vedere Piazza Duomo piena di persone di tutte le età. Un grande grazie a Radio Italia, agli organizzatori, agli artisti e a chi lavora dietro le quinte, rendendo possibile con professionalità e passione un'esperienza unica per la città e per il pubblico - afferma Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia, sottolinea: Per noi è fondamentale ogni anno essere presenti in Piazza Duomo con quello che ormai è diventato un appuntamento atteso dal pubblico, dagli artisti e da tutti gli operatori della musica italiana, il primo show di questo tipo e genere che apre la stagione estiva. Anche quest'anno un cast di altissimo livello che, come sempre, si esibirà completamente dal vivo grazie al lavoro e agli arrangiamenti del Maestro Bruno Santori e della Radio Italia Live Orchestra: cosa che rende unico l'evento. Ovviamente il mio ringraziamento va al Sindaco Giuseppe Sala, all'Assessore Tommaso Sacchi e ai loro collaboratori, agli artisti, alle case discografiche, ai manager e a tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione di questo grande concerto. C'è infine una novità: la collaborazione con Spotify che ci riempie di orgoglio essendo una realtà che si occupa di musica a livello globale e che ha scelto di essere presente sul palco del Radio Italia Live - Il Concerto.

Questa edizione si prospetta ancora più coinvolgente grazie alla forte presenza social, il racconto in diretta delle emozioni del backstage e la possibilità di entrare nell'area sottopalco con il kit dedicato. Secondo le stime, il totale della audience esposta potrebbe raggiungere i 14,6 milioni di persone, con una presenza fortissima sui media digitali, tv e radio.

Nela Haluzová, Marketing Campaign Planning & Media Director Notino, esprime soddisfazione: Siamo molto lieti di essere nuovamente Presenting Partner di Radio Italia Live - Il Concerto, a consolidamento della proficua collaborazione avviata lo scorso anno. La musica possiede la straordinaria capacità di suscitare emozioni intense, unire le persone e farci stare bene: elementi che costituiscono il cuore del nostro marchio. Attendiamo con entusiasmo le esibizioni delle stelle della scena musicale italiana, così come tutti i fan che seguiranno i concerti dal vivo a Milano e Palermo, in TV, da casa o da qualsiasi luogo in Italia, insieme ad amici e familiari.

Radio Italia Live - Il Concerto si conferma così come l'appuntamento che dà il via all'estate della musica italiana, celebrando il talento e la passione di artisti e fan in una cornice unica come Piazza Duomo.