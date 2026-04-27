Su RaiPlay arriva Il Club - Canzoni sotto la pelle: musica e giovani protagonisti

Arriva su RaiPlay dall'8 maggio Il Club - Canzoni sotto la pelle, un nuovo talk-show musicale che si propone di diventare un punto di riferimento per la generazione dei giovani adulti, esplorando i loro sogni, paure e desideri attraverso la musica.

Condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il programma si presenta come uno spazio intimo e collettivo dove le parole delle canzoni diventano il linguaggio privilegiato per raccontare l'adolescenza e l'eco che ancora risuona nei vent'anni. In dieci puntate, coppie di artisti portano in studio i loro brani e li confrontano con un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni, dando voce a sentimenti spesso difficili da esprimere.

Attesi tra gli ospiti nomi di rilievo come Niccolò Fabi con Ensi, Piero Pelù con Dargen D'Amico, Levante con Gaia, Michele Bravi con Aiello e molti altri, per un viaggio musicale autentico e coinvolgente.

Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, sottolinea: Il format punta ad arrivare dritto alle emozioni, proprio quelle che si nascondono sotto la pelle del nostro pubblico, raggiungendolo in quello spazio meraviglioso, contraddittorio ma fragile che è l'adolescenza. La musica diventa un linguaggio universale e allo stesso tempo intimo, capace di penetrare i cuori e dare voce alla loro sensibilità. Una strofa ripresa e canticchiata racconta più di mille confessioni che, spesso, per pudore restano solo parole mute.

Federica Gentile aggiunge: Siamo partiti dal nostro vissuto, quello di oggi e quello di ieri. Quante volte i ragazzi non si sentono compresi dagli adulti. Quante volte abbiamo detto, o ci siamo sentiti dire che ne sai tu di me? Mentre, al contrario, spesso basta il verso di una canzone per restituire e restituirci l'immagine più fedele di noi e del nostro sentire. Il Club- canzoni sotto la pelle presenta quei brani che sono arrivati dritti negli animi e hanno lasciato segni indelebili.

Niccolò Agliardi conclude: Non rimpiango i miei vent'anni: li ho vissuti fino in fondo, scombinati e storti. Oggi, incrociando i ragazzi alla fine dell'adolescenza, ai concerti, nelle scuole, nei luoghi fragili resto sempre colpito dalle loro profondità nascoste. I sentimenti ci sono, fortissimi e teneri; ma trattenuti da un pudore che li rende spesso muti, tra pari. Il Club parte da qui, dalle canzoni vere, quelle nate per necessità. Ne ho scritte alcune nella mia vita e ne conosco vizi e virtù. So che quelle che gli amici artisti ci hanno portato, forse non risolveranno nulla, ma apriranno, per tutti, nuovi spiragli e nuove domande.

La regia di Dimitri Patrizi e la partecipazione di giovani in studio rendono ancora più autentica l'esperienza, con un secondo boxset atteso per il 15 maggio. Il Club - Canzoni sotto la pelle punta a offrire uno sguardo unico sulla complessità dell'adolescenza, utilizzando la musica come strumento di dialogo e comprensione tra generazioni.