Range Rover Sport SV Black Edition: il lusso sportivo incontra il monocromatico totale

La nuova Range Rover Sport SV Black Edition porta il concetto di “stealth luxury” a un livello superiore, abbracciando un trattamento completamente nero, dentro e fuori, per esprimere la massima potenza unita a un’eleganza ribelle che non passa inosservata.

La Range Rover Sport SV Black si distingue per un’estetica in Narvik Black che domina ogni dettaglio: carrozzeria, cofano in fibra di carbonio nero, cerchi da 23 pollici in lega forgiata lucida, scarichi quadrupli e persino le pinze dei freni si vestono di nero lucido, esprimendo la forza visiva di un design audace e senza compromessi. Per la prima volta, il badge SV in ceramica nera sul portellone posteriore accentua l’identità esclusiva di questa edizione, pensata per chi desidera il massimo dell’esclusività.

Il cuore della Range Rover Sport SV Black Edition è il V8 Twin Turbo MHEV da 4,4 litri, capace di erogare 635 CV e 750 Nm, spingendo il SUV di lusso da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, con una velocità massima di 290 km/h. Un concentrato di potenza che si abbina alle sospensioni 6D Dynamics, le più avanzate della categoria, e ai sedili Body and Soul, che con il loro sistema audio sensoriale aggiungono benefici di wellness a ogni viaggio.

Gli interni rispecchiano l’impronta dark degli esterni con soglie illuminate SV Black, sedili sportivi in pelle Ebony Windsor e dettagli in Gloss Grand Black, creando un ambiente raffinato e sportivo allo stesso tempo. Ogni apertura della portiera regala un colpo d’occhio di forte impatto, coerente con l’essenza monocromatica di questa edizione speciale.

Martin Limpert, Global Managing Director di Range Rover, ha definito la Range Rover Sport SV Black come “l’essenza del lusso sportivo con un’attitudine grintosa e senza compromessi”, confermando come questo modello porti oltre il concetto delle tradizionali personalizzazioni nere già apprezzate dai clienti, con un approccio che celebra la maestria artigianale del marchio britannico in ogni dettaglio.

Il debutto ufficiale della Range Rover Sport SV Black Edition avverrà al Goodwood Festival of Speed, dal 10 al 13 luglio 2025, mentre sarà ordinabile a partire dalla fine del 2025.

Range Rover conferma con questa nuova SV Black Edition la propria leadership nel settore dei SUV di lusso, proseguendo la visione “Modern Luxury by Design” che integra prestazioni elettrificate, connettività avanzata e un design riduttivo, mantenendo vivo il DNA del marchio fondato nel 1970 e simbolo del lusso britannico in tutto il mondo.