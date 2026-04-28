Realpolitik su Retequattro: riflettori sulle tensioni politiche e le polemiche del 25 aprile

Al centro del dibattito, le sfide che il Governo si trova ad affrontare in questo periodo, tra nodi politici da sciogliere e tensioni crescenti, mentre il clima politico resta segnato dalle

Come di consueto saranno presenti il commento critico di Giampiero Mughini sull'attualità politica e culturale e gli ultimi sondaggi a cura di Alessandra Ghisleri, per offrire una panoramica aggiornata sull'opinione pubblica e i possibili scenari futuri.

Francesco Rutelli, Lucia Annunziata, il Ministro Gennaro Sangiuliano, Angelo Bonelli, Augusta Montaruli e Alessandro Sallusti. Il dibattito promette un confronto acceso sulle questioni più divisive delle ultime settimane, mettendo a fuoco anche le prospettive della maggioranza e dell'opposizione.

L'appuntamento rappresenta una nuova occasione per comprendere i risvolti delle polemiche sugli scontri del 25 aprile e osservare le analisi di chi, tra dati e riflessione, interpreta le difficoltà e le dinamiche del Governo. La puntata si preannuncia ricca di spunti e confronti di rilievo per chi desidera approfondire le tendenze e le fratture della politica italiana attuale.