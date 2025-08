Record per Leapmotor in Cina: superate le 50.000 unità vendute tra mercato interno cinese ed export

Leapmotor, una start-up cinese nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV), ha raggiunto un traguardo storico nel mese di luglio 2025. L’azienda ha venduto un totale di 50.129 veicoli, tra vendite sul mercato interno e esportazioni, registrando un incredibile aumento del 126% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato rappresenta il miglior mese nella storia dell’azienda, certificando il suo dinamismo e la varietà della sua offerta, sempre più allineata alle esigenze dei consumatori.

Con questa performance, Leapmotor si conferma leader tra le start-up in Cina. Ha mantenuto il primo posto nella classifica delle vendite di veicoli NEV, distinguendosi grazie a una tecnologia all’avanguardia e accessibile. La continua crescita delle vendite nel primo semestre 2025 ha consolidato la sua posizione dominante, dimostrando così un’impennata della domanda da parte dei consumatori, attratti dal design innovativo e dai sistemi intelligenti che caratterizzano i veicoli dell’azienda.

“Siamo testimoni di come Leapmotor stia ridefinendo il futuro della mobilità in Cina”. Questa affermazione riflette l’apprezzamento della critica per i suoi prodotti e il riconoscimento del mercato. Leapmotor continua a espandere la sua presenza nel settore, ponendosi come pioniere nel segmento dei NEV.

Il successo di luglio non è solo un record di vendite, ma una conferma della strategia aziendale che punta su innovazione e adattabilità, elementi chiave per una crescita sostenibile in un mercato in continua evoluzione. Leapmotor si prepara ad affrontare nuove sfide, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua leadership nel panorama automobilistico mondiale.