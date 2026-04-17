Record Store Day 2026: Vinili esclusivi nei negozi indipendenti con Sony Music

Il Record Store Day 2026 porta nei negozi di dischi indipendenti una straordinaria selezione di vinili esclusivi firmati Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment. Da domani, sabato 18 aprile, collezionisti e appassionati potranno scoprire edizioni uniche dedicate alle icone internazionali e italiane della musica, tra rarità, prime pubblicazioni e album rimasterizzati, rendendo questa giornata un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura del vinile e il piacere della scoperta musicale tra le pareti dei negozi di quartiere.

La selezione 2026 spazia dal rock al pop, passando per hip hop ed elettronica, riunendo grandi nomi come Bruce Springsteen, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Nas, Annie Lennox e molti altri. Tra i protagonisti spiccano il box da 5 LP di "Live From Asbury Park 2024" di Springsteen, la storica registrazione dal vivo dei Pink Floyd alla Los Angeles Sports Arena del 1975 in un cofanetto da 4 LP trasparenti, e la raccolta ampliata di "The Original Fleetwood Mac". Edizioni speciali colorate, cofanetti e prime volte su vinile arricchiscono la proposta internazionale, offrendo ai fan esperienze audiofili di altissimo livello.

Tra gli highlight, vinili esclusivi per Jeff Buckley, Judas Priest, Kodaline, M People, Polo G, Primal Scream, The Zutons e Tony Bennett, quest'ultimo finalmente con il celebre concerto MTV Unplugged in doppio LP. Editi anche titoli di culto come "Metal Machine Music: Power To Consume, Vol. 2", la compilation noise ispirata a Lou Reed, e anniversari speciali come quello di "Rock Me Amadeus" di Falco, celebrato con un 7 pollici dorato in edizione limitata. Nas torna nei negozi con "God's Son" in vinile bianco marmorizzato, mentre Annie Lennox completa per la prima volta su vinile il suo trionfale live in Central Park.

L'offerta si arricchisce con una selezione italiana altrettanto rilevante, con esclusive di Enzo Jannacci, Patty Pravo, Lucio Battisti, Ornella Vanoni e Bisca99Posse. "Quando Un Musicista Ride" di Jannacci arriva in doppio LP rosso con copertina apribile, mentre "Più Di Me" e "Più Di Te" di Ornella Vanoni vengono proposti rispettivamente in vinile bordeaux e giallo, per la prima volta in questo formato. "Il Meglio Di Lucio Battisti" approda in doppio LP rosso a tiratura numerata, rimasterizzato dai nastri originali. "Guai A Chi Ci Tocca" di Bisca99Posse, simbolo del crossover tra 99 Posse e Bisca, ritorna in vinile giallo marmorizzato dopo trent'anni dall'uscita.

Il Record Store Day, nato nel 2007 e celebrato su scala globale, è oggi una festa per tutti coloro che credono nella cultura fisica della musica. Ogni edizione rafforza il legame tra artisti, negozianti e pubblico, offrendo titoli introvabili, stampe numerate e contenuti inediti, vera linfa per collezionisti e appassionati di tutti i generi.

La giornata conferma ancora una volta il fascino intramontabile del vinile e l'importanza delle boutique musicali di quartiere, veri scrigni di suoni e storie senza tempo.