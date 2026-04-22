Red Bull Kingdom of Speed porta l'intrattenimento live nell'autodromo di Imola

Red Bull Kingdom of Speed si prepara ad accendere i riflettori sull'intrattenimento live italiano, fissando un nuovo appuntamento il 2 giugno presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo il successo travolgente di Red Bull Kingdom of Chaos, che lo scorso maggio ha appassionato oltre 2,4 milioni di spettatori in meno di 24 ore su Twitch, il format si evolve con un evento ibrido aperto al pubblico e trasmesso nuovamente dal canale di Gianmarco Tumblurr Tocco.



Un primo teaser annuncia l'arrivo di un'esperienza senza precedenti per la community italiana di gaming e spettacolo. L'evento promette di portare il livello dell'intrattenimento live oltre ogni aspettativa, coinvolgendo ancora una volta Danny Lazzarin, figura amata dal pubblico e supporter di Tumblurr nelle scorse avventure. La manifestazione si aprirà alle 17:00, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare dal vivo all'interno di uno degli autodromi più iconici d'Italia. I posti sono limitati, con biglietti gratuiti disponibili fino a esaurimento.



L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Red Bull e Gianmarco Tumblurr Tocco, streamer romano classe 1996 che ha saputo conquistare il panorama digitale italiano grazie alla sua energia, creatività e passione per i videogiochi. Dopo aver segnato numeri record con Red Bull Kingdom of Chaos presso il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, Tumblurr porta la sua community a nuove sfide in un contesto spettacolare come Imola.



Il format precedente ha visto 25 personalità del web suddivise in 5 squadre affrontarsi in 8 prove epiche, seguito per quasi 7 ore consecutive da un pubblico coinvolgente e fedele. Danny Lazzarin, celebre fit-influencer, ha guidato i partecipanti con il suo stile distintivo e l'energia che lo caratterizza da anni sulla scena social.



Gianmarco Tumblurr Tocco, protagonista indiscusso, ha iniziato il suo percorso nel 2014 con Call of Duty: Modern Warfare 2 e in pochi anni è diventato una figura internazionale, prima su Youtube e poi su Twitch, portando contenuti innovativi come le Sdrogo Corse e tornei videogiochistici appassionanti.



Red Bull Kingdom of Speed si preannuncia come un evento imperdibile tra motorsport, competizione e spettacolo, incarnando la nuova frontiera dell'intrattenimento digitale e dal vivo. L'appuntamento mette Imola al centro del movimento gaming e streaming italiano, offrendo un'occasione unica di vivere da protagonisti un evento destinato a segnare la stagione.