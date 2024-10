Renault 4 E-Tech Electric: un’icona senza tempo che guarda al futuro

Nel 1956, la Régie Renault era in pieno fermento. Pierre Dreyfus, all’epoca direttore dell’azienda, pronunciò una frase che sarebbe diventata leggendaria: «Faites-moi donc un volume!» Non si riferiva all’Estafette, già in cantiere e pronta per essere lanciata tre anni dopo, ma a una vettura totalmente diversa: la futura Renault 4, o 4L come è ancora affettuosamente chiamata dagli appassionati. In quel periodo, il mondo dell’automobile era caratterizzato da un certo conservatorismo, con auto a tre volumi e motori posteriori. Ma per Dreyfus era il momento di rompere con il passato, adattandosi all’evoluzione della società. La sua visione? Creare un’auto versatile, sinonimo di libertà, che potesse soddisfare le esigenze sia in città che in campagna, durante la settimana e nel weekend, per lavoro o per svago, per uomini e donne.

E quella scommessa è stata decisamente vinta. La Renault 4 è entrata nell’immaginario collettivo come un’auto semplice, pratica e per tutti. Non solo è stata il mezzo di trasporto per uomini e donne di ogni classe sociale, dagli agricoltori ai postini, fino alla Gendarmeria, ma ha anche lasciato il segno nel mondo delle competizioni automobilistiche, come i rally-raid. Pierre Dreyfus l’ha paragonata ai blue-jeans: robusta, pratica e alla moda. Come i jeans, la Renault 4 ha attraversato generazioni, generi e classi sociali, diventando un simbolo universale.

La Renault 4 è stata protagonista di una vera e propria success story. In trent’anni di carriera, sono stati venduti ben 8.135.424 esemplari in oltre cento paesi, su cinque continenti. È il modello Renault più venduto di sempre e uno dei veicoli più venduti nella storia dell’automobile. Prodotta in tutto il mondo, dall’Europa all’America Latina, dall’Africa all’Oceania, è diventata un’icona culturale internazionale. Un successo che oggi si rinnova con la Renault 4 E-Tech Electric, pronta a raccogliere la sfida della mobilità sostenibile.

Con la Renault 4 E-Tech Electric, Renault dimostra ancora una volta la volontà di guidare la transizione energetica. L’obiettivo è chiaro: democratizzare l’auto elettrica, offrendo una gamma di veicoli 100% elettrici capaci di soddisfare ogni esigenza. Posizionata nel segmento B, la nuova Renault 4 E-Tech Electric si distingue dalla sorella Renault 5 E-Tech Electric per le sue dimensioni più generose e la maggiore abitabilità, rivolgendosi soprattutto alle giovani famiglie che preferiscono le linee di un SUV.

La parola che meglio descrive la Renault 4 originale è versatilità. A trent’anni dalla fine della sua produzione, questo concetto resta più attuale che mai. Renault 4 E-Tech Electric riprende questa eredità, diventando l’auto ideale per ogni tipo di utilizzo. Concepita per gli spostamenti quotidiani, i viaggi del weekend e le gite in famiglia, offre soluzioni innovative per la gestione dello spazio: un bagagliaio da 420 litri, vani portaoggetti ingegnosi, panchetta pieghevole e persino un sedile del passeggero trasformabile in tavolino.

In più, grazie alla piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 E-Tech Electric, la nuova Renault 4 offre una autonomia fino a 400 km, garantendo performance di alto livello su ogni tipo di terreno, dalla città alla montagna. Con la sua altezza da terra rialzata e il sistema antislittamento Extended Grip, la Renault 4 E-Tech Electric promette comfort e sicurezza anche sui percorsi più difficili.

Come la Renault 4 degli anni ’60, anche la sua versione elettrica si presenta come l’auto “blue-jeans” del XXI secolo: versatile, pratica e adatta a ogni contesto. Che si tratti di affrontare il traffico urbano o i lunghi viaggi su strada, la Renault 4 E-Tech Electric si propone di diventare la compagna ideale per una mobilità sostenibile, dimostrando che la rivoluzione elettrica può essere alla portata di tutti.