Renault 5 E-Tech Electric: il ritorno di un’icona

Modello iconico, la Renault 5 originale ha segnato un’epoca accompagnando milioni di famiglie in una grande transizione. Era l’epoca delle crisi petrolifere, del cambiamento dello stile di vita e dell’arrivo di una seconda auto nel nucleo familiare. La “R5” è stata in grado di affrontare queste sfide con la sua versatilità, convenienza economica e quel tocco di malizia che l’hanno resa un’icona pop.

Adesso il testimone passa nelle mani di Renault 5 E-Tech Electric. Design “coup de cœur”, esperienza di guida stimolante, utilizzo facile e piacevole della tecnologia elettrica e digitale, senza dimenticare la produzione locale, responsabile e circolare: a Renault 5 E-Tech Electric non manca proprio nulla per diventare la city car di riferimento della transizione elettrica.

Il design di Renault 5 E-Tech Electric unisce suggestivi riferimenti a tre modelli: il look complessivo della Renault 5 originale e della Supercinq con la presenza scenica della Renault 5 Turbo, ben piantata sulla strada con gli ampi parafanghi.

L’esclusiva firma luminosa della gamma Renault disegna, peraltro, due rettangoli dagli angoli smussati situati nel paraurti anteriore, dove si trovavano i fendinebbia di Renault 5 Turbo. La firma luminosa è completata dal motivo fluttuante, con lo stesso effetto rettangolare, inciso sul vetro dei fari Full LED.

Se i passaruota sono circolari, la struttura dei parafanghi riprende la forma caratteristica dei passaruota della Renault 5 dei tempi passati. Il profilo colorato che sottolinea il tetto (nero, Metallic Red o Warm Titanium), le luci posteriori verticali di un rosso molto intenso e i colori pop della carrozzeria sono altri riferimenti suggestivi alla sua grande capacità di ravvivare la città, proprio come la Renault 5 originale.

Un elemento chiave delle proporzioni ideali di Renault 5 E-Tech Electric sono i grandi cerchi da 18’’ che si ritrovano su tutte le versioni. Gli pneumatici 195/55 R18 sono stati appositamente sviluppati da Continental per le gomme estive e da Goodyear per le gomme quattro stagioni.

All’interno, la plancia di Renault 5 E-Tech Electric fonde armoniosamente i componenti salienti di varie generazioni di Renault 5: struttura a due livelli di fronte al passeggero, decorazione trasversale rivestita, quadro strumenti rettangolare dagli angoli smussati. Nella versione alto di gamma Iconic Cinq, la striscia decorativa orizzontale nero lucido situata davanti al passeggero sopra la zona “rivestita” reca la firma “Renault 5”. Il doppio display orizzontale di Renault 5 E-Tech Electric crea nell’abitacolo un mondo al tempo stesso molto moderno, tecnologico e divertente. Il driver display, posto davanti al conducente, è un cruscotto digitale da 10,1’’ (7’’ nelle versioni ingresso di gamma), che presenta tutte le informazioni connesse alla guida, con possibilità di scelta tra cinque visualizzazioni. Invece, il display multimediale centrale misura 10’’ in tutte le versioni. È alimentato dal sistema OpenR Link con Google integrato per gli allestimenti Techno ed Iconic Cinq.

Proposta al lancio con la motorizzazione più performante, Renault 5 E-Tech Electric può contare su una potenza confortevole di 110 kW (150 cv) con una coppia di 245 Nm disponibile con effetto immediato. Accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e passa da 80 a 120 km/h in 6,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h, mentre il consumo in ciclo WLTP si attesta a 14,9 kWh (consumo cosiddetto “plug-in” che comprende la dispersione d’energia connessa alla ricarica). Il motore da 110 kW è abbinato ad una grande batteria da 52 kWh agli ioni di litio con chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto), che gli offre un’autonomia fino a 410 km WLTP. Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), Renault 5 E-Tech Electric si pone al livello del segmento superiore, sia in termini di guida che di sicurezza e parcheggio.

Oltre al sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, sono disponibili, ad esempio, quattro ADAS per la sicurezza presenti su Megane E-Tech Electric ma non ancora introdotti nel segmento B, che vanno oltre le nuove normative GSR II (General Safety Regulation II): frenata automatica di emergenza in retromarcia, sensori anteriori con correzione della traiettoria d’emergenza, sensori posteriori con correzione della traiettoria d’emergenza e uscita sicura degli occupanti (Occupant Safety Exit).

Al lancio, Renault 5 E-Tech Electric sarà proposta con una batteria agli ioni di litio comfort range da 52 kWh per un’autonomia fino a 410 km WLTP. A fine 2024, sarà disponibile all’ordine una seconda batteria urban range da 40 kWh per un’autonomia fino a 312 km WLTP, per le versioni con motore da 70 e 90 kW.

Ordinabile già da diverse settimane, chi ha già effettuato l’ordine lo ha fatto per la versione Techno 150 CV Comfort Range (52 kWh) da 32.900 euro, oppure Iconic Cinq 150 CV Comfort Range da 34.900 euro. A novembre 2024 invece arriveranno nuove versioni: la Evolution 120 CV Urban Range (40 kWh) da 27.900 euro, Techno 120 CV Urban Range da 29.900 euro e Iconic Cinq 120 CV Urban Range da 31.900 euro. Nei primi mesi del 2025 arriverà la Five 95 CV Urban Range, con prezzo inferiore a 25.000 euro.