Renault Group consolida il suo successo in Italia nel 2025 grazie a marche forti e strategia mirata

Renault Group chiude il 2025 in crescita sul mercato italiano, confermandosi tra i protagonisti assoluti del settore automobilistico nazionale. Il Gruppo ha registrato un totale di 184.940 tra autovetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato del 10,8% e posizionandosi al terzo posto nella classifica costruttori in Italia.

Il risultato è frutto di una strategia che punta su marche forti, complementari e creatrici di valore, sostenute dal lavoro della rete di vendita e dal continuo impegno nel rinnovamento dell’offerta.

Il marchio Renault ha ottenuto 87.394 immatricolazioni, con una quota del 5,1%, consolidando il proprio ruolo nel panorama automotive italiano. Parallelamente, Dacia ha confermato per il terzo anno consecutivo la leadership nel mercato retail e ha raggiunto 97.198 unità vendute, pari a una quota del 5,7%. Alpine, il brand sportivo del gruppo, ha invece triplicato le proprie vendite, registrando il miglior risultato dalla sua introduzione sul mercato italiano.

Un dato significativo riguarda la relazione diretta con i clienti privati: il 75% delle vendite complessive del Gruppo in Italia è stato destinato a questo segmento, in linea con la visione della strategia “Renaulution”. In particolare, i modelli Sandero e Duster si sono confermati tra i più apprezzati, conquistando il podio delle auto preferite dai clienti privati.

Sul fronte della mobilità sostenibile, Renault Group ha rafforzato la propria offensiva sull’elettrificazione, proponendo una gamma diversificata che include soluzioni ibride e 100% elettriche. L’anno 2025 ha visto il lancio delle versioni completamente elettriche di due modelli iconici, Renault 5 e Renault 4, e l’introduzione delle nuove motorizzazioni Full Hybrid E-Tech su Renault Symbioz, Austral ed Espace. A ottobre 2025 sono partiti gli ordini della sesta generazione di Clio, che ha riscosso immediato successo tra pubblico e critica.

Dacia, dal canto suo, ha consolidato la propria posizione nel mercato delle auto a zero emissioni: la compatta Dacia Spring, rinnovata nel 2024, è oggi la seconda elettrica più venduta nei segmenti A e B, cuore del mercato italiano.

Le prospettive per il 2026 sono altrettanto ambiziose. Il Gruppo prevede una nuova ondata di lanci con modelli strategici, tra cui Nuova Clio, Twingo E-Tech Electric e il restyling completo della gamma Dacia, che includerà nuove Sandero, Jogger e Duster, oltre alla presentazione del Dacia Bigster e della Alpine A390. Queste novità contribuiranno a sostenere le performance del Gruppo anche nel prossimo anno, rafforzando la sua presenza nel mercato automobilistico italiano e proseguendo nel percorso verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa.

Renault Group conferma così la propria capacità di coniugare risultati commerciali solidi, transizione energetica e attenzione alle esigenze dei consumatori, continuando a essere un punto di riferimento per il settore automobilistico nazionale.