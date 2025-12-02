Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Renault Group e Ford uniscono le forze per una nuova era di mobilità elettrica

Published

Renault Group e Ford hanno annunciato la firma di una partnership strategica che segna un passo importante verso l’accelerazione della mobilità elettrica in Europa. L’accordo prevede una collaborazione su più fronti, a partire dallo sviluppo congiunto di due autovetture elettriche accessibili basate sulla piattaforma Ampere di Renault Group, fino alla valutazione di nuove sinergie per il segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Secondo quanto comunicato, le due aziende sviluppano due modelli a marchio Ford utilizzando la piattaforma Ampere, il polo dedicato di Renault Group per la produzione di veicoli elettrici e software. Questa scelta punta non solo ad ampliare l’offerta di auto elettriche accessibili per il mercato europeo, ma anche a rafforzare la competitività di entrambe le case automobilistiche in un contesto di crescente domanda per soluzioni sostenibili.

Inoltre, Renault Group e Ford valuteranno la possibilità di cooperare ulteriormente in Europa nello sviluppo e nella produzione di alcuni veicoli commerciali leggeri destinati a essere prodotti congiuntamente per entrambi i marchi. Tale collaborazione industriale mira a ottimizzare i processi produttivi e a ridurre i costi, mettendo a frutto le rispettive competenze nelle tecnologie elettriche e nelle piattaforme modulari.

L’intesa rappresenta un segnale forte della crescente tendenza alla cooperazione tra i grandi player dell’automotive per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile. Con questo accordo, Renault Group e Ford consolidano la loro posizione nel mercato europeo e pongono le basi per una nuova generazione di veicoli puliti, innovativi e accessibili, a beneficio dei consumatori e della competitività industriale del continente.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Motori

Dietro le quinte della nuova Nissan LEAF: l’evoluzione dell’elettrico europeo

Motori

Citroën presenta ELO: la concept car elettrica che trasforma la mobilità in uno stile di vita

Giochi

Farming Simulator: Signature Edition debutta su Nintendo Switch 2 con contenuti esclusivi

Spettacolo

Emili Kasa debutta con “Kalimera”: un buongiorno che profuma di coraggio e autenticità
Cuta

Spettacolo

“I bambini fanno oou”: Cuta e Nitro uniscono due generazioni nel nuovo singolo

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

Spettacolo

Maroon 5 protagonisti agli I-Days Milano 2026: unica data italiana a San Siro

Sport

Audi F1 Project: Paulaner fornitore ufficiale del futuro team Audi F1

Moda

X Privilege E-Dry Enduro e calze X Comp: la combo che conquista l’offroad tutto l’anno

Giochi

Digimon Story Time Stranger: arriva il primo DLC del Season Pass con nuovi Mega Digimon

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: l’ultima semifinale per conquistare il palco dell’Ariston

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Moda

Eastpak lancia la nuova Resist’r Case: la valigia rigida che ridefinisce il viaggio moderno

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

Motori

La nuova Mercedes-Benz GLB: libertà, spazio e versatilità full electric

Senza categoria

Stellantis e Bolt uniscono le forze per accelerare la guida autonoma in Europa

Sport

Coca-Cola Viaggio della Fiamma: i tedofori scelti da Coca-Cola per il 7 dicembre

Spettacolo

GEOLIER annuncia “TUTTO È POSSIBILE”: il suo quarto attesissimo album fuori ovunque il 16 gennaio

Società

“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai raggiunge un traguardo destinato a restare nella storia industriale francese: in soli quindici mesi sono state prodotte 100.000...

2 Dicembre 2025

Motori

Nuova Renault Clio: la rivoluzione della city-car che detta le regole del segmento B

La Nuova Renault Clio si presenta ufficialmente ai test drive come il nuovo punto di riferimento del suo segmento. Completamente riprogettata dentro e fuori,...

27 Novembre 2025

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric: la rinascita di un’icona sotto il segno dell’elettrico

Nel cuore dell’industria automobilistica europea, una sfida ambiziosa sta prendendo forma: far risorgere in meno di due anni un modello iconico come la Twingo,...

26 Novembre 2025

Motori

La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

La Renault R4 aggiunge un nuovo e prestigioso riconoscimento alla sua lunga e affascinante storia automobilistica, conquistando il premio “Best in Classic 2025” assegnato...

25 Novembre 2025