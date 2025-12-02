Renault Group e Ford uniscono le forze per una nuova era di mobilità elettrica

Renault Group e Ford hanno annunciato la firma di una partnership strategica che segna un passo importante verso l’accelerazione della mobilità elettrica in Europa. L’accordo prevede una collaborazione su più fronti, a partire dallo sviluppo congiunto di due autovetture elettriche accessibili basate sulla piattaforma Ampere di Renault Group, fino alla valutazione di nuove sinergie per il segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Secondo quanto comunicato, le due aziende sviluppano due modelli a marchio Ford utilizzando la piattaforma Ampere, il polo dedicato di Renault Group per la produzione di veicoli elettrici e software. Questa scelta punta non solo ad ampliare l’offerta di auto elettriche accessibili per il mercato europeo, ma anche a rafforzare la competitività di entrambe le case automobilistiche in un contesto di crescente domanda per soluzioni sostenibili.

Inoltre, Renault Group e Ford valuteranno la possibilità di cooperare ulteriormente in Europa nello sviluppo e nella produzione di alcuni veicoli commerciali leggeri destinati a essere prodotti congiuntamente per entrambi i marchi. Tale collaborazione industriale mira a ottimizzare i processi produttivi e a ridurre i costi, mettendo a frutto le rispettive competenze nelle tecnologie elettriche e nelle piattaforme modulari.

L’intesa rappresenta un segnale forte della crescente tendenza alla cooperazione tra i grandi player dell’automotive per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile. Con questo accordo, Renault Group e Ford consolidano la loro posizione nel mercato europeo e pongono le basi per una nuova generazione di veicoli puliti, innovativi e accessibili, a beneficio dei consumatori e della competitività industriale del continente.