Retequattro celebra i grandi eventi del Novecento con una serie di documentari esclusivi

Retequattro inaugura una nuova rassegna di documentari dedicata ai momenti che hanno segnato il Novecento, proponendo in esclusiva una serie di appuntamenti che ricostruiscono pagine fondamentali della storia moderna. Il primo appuntamento si terrà domenica 26 aprile alle ore 17.15, in coincidenza con il 40° anniversario del più grave disastro nucleare di sempre.



Il docufilm Fuga da Chernobyl, trasmesso in prima visione assoluta, racconta le 48 ore che sconvolsero il mondo dopo l'esplosione della Centrale nucleare di Chernobyl. Il racconto si concentra sull'incidente di livello 7 dell'International Nuclear and Radiological Event Scale, avvenuto il 26 aprile 1986, quando una nube radioattiva, prodotta dalla fusione del nocciolo nel Reattore 4, si diffuse su gran parte d'Europa e addirittura sul Nord America. La narrazione, incalzante e coinvolgente, dà conto del caos, del coraggio e del dramma umano intorno a Chernobyl, mette in luce la lotta dell'intera comunità contro una fusione incontrollabile, il sacrificio dei primi soccorritori e i primi effetti di una sciagura senza precedenti. Sullo schermo, il conto alla rovescia definisce i tempi dell'evacuazione, cristallizza il tragico svolgersi dei fatti e guida lo spettatore attraverso gli eventi raccontati dai sopravvissuti, come in presa diretta.



La programmazione proseguirà ogni giovedì sera dal 30 aprile, con altri appuntamenti che approfondiranno figure e avvenimenti chiave: si parte con Hitler - Ultimo giorno, che ripercorre la fine del Führer, seguito da Carlo III: la nascita di un Re, in occasione della recente incoronazione londinese. Il 14 maggio verrà celebrato l'inventore Guglielmo Marconi, mentre il 21 maggio si racconterà la tragica storia del campo di Fossoli. Il 28 maggio l'attenzione si sposterà su Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Lunedì 1° giugno sarà protagonista Marilyn Monroe in una nuova prima visione, a cent'anni dalla nascita, con un documentario che ripercorre il mito della diva di Hollywood. Il ciclo continua il 4 giugno con Apocalypse: D-Day, dedicato allo sbarco in Normandia, e si chiude con lo speciale su Bobby Kennedy l'11 giugno, ad anni esatti dall'attentato di Los Angeles, oltre al doc su Ustica il 26 giugno.



La proposta di Retequattro offre una carrellata unica sulle grandi vicende del secolo scorso, permettendo ai telespettatori di rivivere emozioni, drammi e protagonisti che hanno plasmato il nostro presente.