RIDE 6: Milestone celebra la passione per le moto con un capitolo senza precedenti

Milestone annuncia ufficialmente RIDE 6, definendolo il capitolo più ambizioso e completo della sua celebre saga dedicata al mondo delle due ruote. Il nuovo titolo punta a spingere i confini del realismo e dell’adrenalina su moto, offrendo un’esperienza pensata per ogni tipo di giocatore. RIDE 6 sarà disponibile il 12 febbraio 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, con accesso anticipato dal 9 febbraio 2026.

Il cuore pulsante di questa nuova edizione sarà la modalità carriera RIDE Fest, un festival itinerante che promette una progressione libera e dinamica. Qui i giocatori potranno vivere il sogno di diventare i numeri uno affrontando dieci leggende reali del motociclismo. Per la prima volta nella storia della serie, infatti, faranno il loro ingresso piloti reali come Casey Stoner, Troy Bayliss e Guy Martin, un omaggio autentico allo spirito competitivo delle due ruote.

RIDE 6 offrirà oltre 340 moto di 21 produttori, suddivise in sette categorie, dando vita al garage più ampio mai realizzato nella serie. Tra le novità spiccano le moto Bagger e le Maxi Enduro, che ampliano notevolmente la varietà e le possibilità di guida. Le piste saranno 45, distribuite in tutto il mondo: dai circuiti più famosi alle gare su strada, fino ai kartodromi più tecnici. Per la prima volta, il titolo introdurrà anche le gare fuoristrada, portando i giocatori a confrontarsi con sterrato e ghiaia in nuove sfide di abilità.

Realizzato con Unreal Engine 5, RIDE 6 punta a un realismo senza precedenti: grafica più dettagliata, suoni di moto ancora più fedeli e una resa visiva mozzafiato. Una delle innovazioni di spicco è il nuovo sistema a doppia fisica, concepito per accogliere sia i piloti esperti sia i principianti. L’esperienza Pro offrirà un livello di simulazione avanzato con assist personalizzabili, mentre l’esperienza Arcade garantirà un approccio più accessibile ai neofiti.

A completare l’offerta torna la Riding School, completamente rinnovata e dotata di nuove sfide e ricompense dedicate, pensata per aiutare i giocatori a perfezionare le proprie abilità prima di mettersi alla prova nel multiplayer. Il multiplayer offrirà il supporto cross-play completo e la possibilità di sfidare i propri amici in locale grazie alla modalità split-screen, disponibile in seguito al lancio.

La personalizzazione rimane un pilastro centrale di RIDE 6. Gli editor avanzati per moto, caschi e tute permetteranno di esprimere liberamente il proprio stile. Inoltre, con il Race Creator, i giocatori potranno realizzare le proprie esperienze di gara personalizzate.

Con questo nuovo capitolo, Milestone celebra la passione per le moto e mira a creare l’esperienza definitiva per gli amanti della velocità. RIDE 6 promette di rappresentare un punto di svolta nella storia della serie, combinando autenticità, libertà di guida e spettacolarità in un’unica, potente accelerazione verso il futuro del motociclismo virtuale.