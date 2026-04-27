Ringo Starr pubblica Long Long Road, nuovo album country con T Bone Burnett

E' uscito Long Long Road, il secondo attesissimo album country di Ringo Starr frutto della collaborazione con il rinomato produttore T Bone Burnett. Un progetto che segue il sorprendente successo di Look Up, l'album uscito nel gennaio 2025 che ha riportato Starr in cima alle classifiche internazionali dopo mezzo secolo.

L'album, scritto e prodotto da Ringo Starr e T Bone Burnett, offre dieci brani che esplorano radici country e sonorità americane, avvalendosi di collaborazioni di prestigio con Billy Strings, Sheryl Crow e St Vincent. Tra i musicisti coinvolti, ritroviamo molti dei protagonisti di Look Up. T Bone Burnett si affida ancora una volta ai Texans, band già cara a Starr per i suoi esordi musicali.

"Sono fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento e a lavorare con lui su questi dischi. Dopo aver realizzato l'ultimo disco, che adoro ascoltare, questo è venuto fuori quasi per caso. Mi piace dire che a volte faccio le mosse giuste, come quando puoi andare a destra o a sinistra in qualsiasi momento, e una delle mosse giuste è stata quella di collaborare con T Bone per Look Up, e ora per questo, che ho chiamato Long Long Road, perché ho percorso una strada molto lunga", ha dichiarato Ringo Starr.

Registrato tra Nashville e Los Angeles, Long Long Road rappresenta un nuovo mosaico sonoro, in cui il viaggio personale e musicale di Starr prende forma tra influenze e omaggi, come quello a Carl Perkins. T Bone Burnett ha voluto includere una canzone di Perkins, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, arricchendo la tracklist con sei brani da lui composti o co-scritti, oltre a collaborazioni di scrittura con Ringo e altri autori.

Il disco vede il ritorno di musicisti come Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren e Colin Linden. "Ho sempre amato il modo di suonare e cantare di Ringo... volevo circondarlo di questi giovani maestri, apportando un po' di quella straordinaria energia giovanile che si respira a Nashville..." sono le parole di T Bone Burnett su questa nuova collaborazione intensa e celebrata.

Look Up, il precedente disco country di Ringo Starr, ha ottenuto risultati storici: dalla prima Top 10 nella classifica Billboard alla conquista della vetta nella classifica UK Official Country. L'artista ha inoltre debuttato al Grand Ole Opry, suggellando il suo legame con la tradizione country americana.

I dieci brani che compongono Long Long Road sono: Returning Without Tears, Baby Don't Go, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, It's Been Too Long, Why, You and I (Wave of Love), My Baby Don't Want Nothing, Choose Love, She's Gone, Long Long Road.

Disponibile in digitale, CD, vinile standard e in edizione limitata colorata, Long Long Road si propone come il coronamento di un percorso artistico che continua a sorprendere e a innovare la lunga carriera di Ringo Starr.