Ritorno alle origini: La BMW R 12 G/S incanta alla Sei Giorni Internazionale di Enduro

BMW Motorrad Italia ha fatto un grande ritorno sulla scena enduro, presentando la nuova BMW R 12 G/S alla prestigiosa Sei Giorni Internazionale di Enduro, tenutasi dal 24 al 29 agosto a Bergamo. Questo nuovo modello, un omaggio alle radici storiche dell’iconica R 80 G/S del 1980, è stato messo a disposizione dei Tecnici e dello staff della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Il modello R 12 G/S è stato concepito per onorare l’eredità della sua antenata, riprendendo non solo i colori caratteristici della R 80 G/S, ma anche lo spirito avventuroso che l’ha resa celebre. La R 80 G/S, sviluppata a partire da un prototipo creato durante una delle edizioni precedenti della Sei Giorni, ha tracciato una nuova strada nel mondo delle moto da enduro, definendo un segmento che ancora oggi affascina molti appassionati.

Secondo Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, la BMW R 12 G/S si è rivelata una moto versatile, ideale sia su strada che in offroad leggero, senza temere le condizioni di scarsa aderenza. “Ho guidato la BMW R12 G/S per tutta la Sei Giorni e si è dimostrata essere una moto idonea per essere utilizzata sia su strada che in offroad leggero, anche in condizioni di scarsa aderenza. È versatile e facile da guidare”, ha commentato. Ha inoltre sottolineato come il modello richiami alla mente la storica R 80 G/S, una vera e propria leggenda per gli appassionati di enduro e fuoristrada. “La strumentazione è essenziale, immediata e si trovano tutte le informazioni necessarie.”

Alessandro Salimbeni, Direttore di BMW Motorrad Italia, si è dichiarato orgoglioso della partnership con la FMI, affermando: “Quando abbiamo avuto l’opportunità di supportare la Federazione Motociclistica Italiana e la Nazionale Italiana alla Sei Giorni 2025 non abbiamo avuto il minimo dubbio sul modello. Con la R 12 G/S, BMW Motorrad continua a onorare la sua tradizione di innovazione e performance, portando avanti un’eredità che celebra la passione per le moto e l’avventura.”

Il nuovo modello di BMW non è solo un omaggio alla storia, ma una promessa di prestazioni eccezionali e di avventure future. Durante la Sei Giorni, la R 12 G/S ha dimostrato di essere un partner affidabile per i Tecnici e lo staff della FMI in un evento tanto prestigioso, continuando a scrivere la storia iniziata dalla storica R 80 G/S.

La BMW R 12 G/S non è solo una moto, ma un simbolo di passione e innovazione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.