rob debutta con l'EP CHAOS PERFETTO: autenticità generazionale e tour sold out

rob, giovanissima cantautrice catanese, annuncia l'uscita del suo primo EP dal titolo CHAOS PERFETTO, disponibile in digitale da venerdì 24 aprile e in formato fisico dal 9 maggio. L'artista, vero nome Roberta Scandurra, classe 2005, ha saputo concentrare in soli tre mesi un progetto dalla forte impronta autobiografica, capace di restituire il vissuto intenso di una trasformazione personale e artistica.



È tutto caos finché non diventa te recita il claim che accompagna questa uscita. CHAOS PERFETTO, pubblicato da Warner Records Italy/Warner Music Italy, rappresenta per rob una sintesi del suo immaginario e allo stesso tempo il punto di partenza di una nuova fase artistica. Il senso del titolo è chiaro: il caos, lungi dall'essere un difetto, diventa perfezione autentica proprio grazie alla sua verità, senza risposte preconfezionate o tentativi di ordinare superficialmente emozioni e relazioni.



La tracklist prevede sette brani: COME SI FA (a vent'anni), CHAOS PERFETTO, CENTO RAGAZZE, MISERICORDIA feat. Nitro, FIORE DI LOTO, LA MIA STORIA (scritta insieme a Naska) e STUPIDA. Tra le collaborazioni spiccano Nitro su MISERICORDIA, pubblicato il 17 aprile, e la firma di Naska in LA MIA STORIA, esempio di affinità immediata e naturale. Due presenze, quella di Nitro e Naska, che contribuiscono a rafforzare la credibilità di rob all'interno della scena musicale italiana.



L'universo di rob è fortemente generazionale: racconta la difficoltà di stare nelle emozioni e nelle aspettative di un tempo in cui, come lei stessa evidenzia, tutto è intenso ma niente è stabile.



Il percorso di rob non si ferma alla sala di registrazione: l'8 maggio parte dal palco della Santeria Toscana 31 di Milano, sold out, il suo primo tour, LA MIA STORIA TOUR. Seguiranno date a Catania (Etna Comics, 1 giugno), Felizzano (Oltremodo Festival il 13 giugno) e Cannaiola (Antifestival il 23 luglio), con calendario in continuo aggiornamento.



Il 2026 si sta rivelando un anno di grandi traguardi per rob, che dopo la vittoria al Tour Music Fest nel 2022 e l'esperienza formativa alla Berklee di Boston, ha visto una rapida ascesa. Dal suo primo singolo "LEI CON TE" a maggio 2025 alla vittoria di X-Factor 2025, fino alle esibizioni alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 e al successo dei nuovi singoli, ogni tassello testimonia una crescita esponenziale.



CHAOS PERFETTO è il manifesto di una giovane artista che si fa portavoce di una generazione e che ha saputo trasformare l'incertezza in proposta musicale contemporanea, personale e coinvolgente.