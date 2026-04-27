Rock in Roma 2026: una line-up straordinaria per l'estate della Capitale

La sedicesima edizione di Rock in Roma si conferma uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana. La rassegna, che dal 2009 trasforma la capitale in un crocevia internazionale di suoni ed energie, torna con una line-up ricchissima pronta a coinvolgere ogni genere di pubblico.



Dal 9 giugno al 18 luglio, le due iconiche venue dell'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiteranno una sequenza di concerti unica nel panorama europeo. Tra i protagonisti attesi sul palco, grandi nomi della scena nazionale e internazionale: The Offspring (con special guests A Day To Remember e Sleep Theory), Counting Crows (insieme a Bull Brigade), Pippo Sowlo, Gemitaiz, Negramaro, Caparezza, Olly, Emma, Mumford & Sons con Caamp, Mannarino, OneRepublic, Litfiba, Luchè e Bluvertigo.



Nella suggestiva cornice della Cavea dell'Auditorium si esibiranno Ben Harper & The Innocent Criminals, Europe e Marilyn Manson con Vowws.



L'edizione di quest'anno è già all'insegna del successo: i live di Olly e Marilyn Manson registrano il tutto esaurito prima ancora dell'inizio dei concerti. Un entusiasmo che sottolinea la rilevanza di Rock in Roma come punto di riferimento sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori.



Il festival non è soltanto un appuntamento musicale, ma un'importante esperienza culturale che anima e valorizza la città, attirando ogni anno spettatori da tutta Italia e dall'estero. Oltre a portare grandi artisti sui palchi romani, Rock in Roma produce un impatto significativo sul tessuto economico locale, incrementando turismo, accoglienza e servizi, e contribuendo a posizionare la capitale tra le maggiori destinazioni europee per la musica dal vivo.



"Sin dalle prime edizioni l'obiettivo è stato costruire un'identità forte, capace di rendere la Capitale una tappa imprescindibile nei tour dei grandi artisti italiani e internazionali, anche grazie alla consulenza artistica di Armando Perticaroli", spiegano Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, fondatori e direttori artistici del festival.



Rock in Roma amplia ogni anno l'offerta artistica con una programmazione trasversale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie fino al metal e alla scena cantautorale. Dal 2009, il festival ha ospitato oltre 300 concerti e più di 3 milioni di spettatori, accogliendo star come The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Måneskin e Arctic Monkeys.



All'esperienza musicale si affiancano servizi e partnership innovative: dalla mobilità sostenibile garantita da Trenitalia e Lime, al ritorno della startup Come Back Home, fino all'ingresso di Airfire per la sicurezza antincendio. Non mancano iniziative di responsabilità sociale in collaborazione con Save the Children e UNICEF Italia.



Attenzione alla sostenibilità ambientale grazie a pratiche responsabili e isole ecologiche per la raccolta differenziata, testimoniando una concreta sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente durante l'intera manifestazione.



Rock in Roma continua a crescere come format visionario: il festival travalica ormai il concetto di semplice rassegna musicale, diventando parte integrante del ritmo e dell'identità della città, ponte tra generazioni e culture nel segno della musica dal vivo.