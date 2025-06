Rolls-Royce Motor Cars rinnova il suo impegno con il programma “Dare to Dream” a sostegno dei giovani del West Sussex

Rolls-Royce Motor Cars celebra con orgoglio il quinto anno consecutivo di partnership con “Dare to Dream”, l’innovativo programma educativo promosso dalla LoveLocalJobs Foundation, che mira a ispirare e supportare i giovani nel raggiungimento del proprio potenziale.

Nel corso del 2025, l’iniziativa ha avuto un impatto significativo su oltre 600 studenti del terzo anno attraverso assemblee scolastiche e ha coinvolto 46 studenti in un percorso di tutoraggio individuale all’interno di tre scuole secondarie del West Sussex. L’obiettivo è chiaro: aiutare i ragazzi a costruire fiducia in sé stessi, resilienza e un senso di scopo, qualità essenziali per affrontare le sfide del futuro, sia nella vita personale che nel mondo del lavoro.

“Dare to Dream” si distingue per il suo approccio concreto e coinvolgente. Grazie all’interazione diretta con tutor, mentori e professionisti del territorio, i partecipanti hanno l’opportunità di esplorare i propri talenti, riflettere sui propri obiettivi e acquisire una visione più ampia delle possibilità che li attendono. L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia di responsabilità sociale d’impresa portata avanti da Rolls-Royce, volta a sviluppare le competenze dei giovani e a investire nei leader e innovatori di domani.

Rolls-Royce Motor Cars continua a dimostrare un forte legame con la comunità locale, sostenendo progetti che mettono al centro l’educazione, la crescita personale e lo sviluppo del talento. La collaborazione con “Dare to Dream” rappresenta uno dei tanti modi in cui l’azienda afferma il proprio ruolo di attore sociale responsabile e lungimirante, creando opportunità concrete per le nuove generazioni.

In un’epoca in cui il futuro del lavoro è in continua evoluzione, iniziative come queste assumono un valore strategico: non solo preparano i giovani ad affrontare un mondo complesso, ma contribuiscono anche a rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio. Rolls-Royce Motor Cars, ancora una volta, dimostra di credere nel potere dell’educazione come motore di cambiamento e crescita sostenibile.