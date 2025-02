ROSE VILLAIN: è fuori ovunque e in radio con il brano sanremese “fuorilegge”

Rose Villain ha annunciato l’uscita imminente del suo nuovo album “radio vega”, che completerà la sua trilogia discografica il 14 marzo 2025. L’album sarà presentato in un concerto speciale il 23 settembre dello stesso anno all’Unipol Forum di Milano.

Rose Villain si è esibita sul palco del Teatro Ariston con il brano “fuorilegge”, ora disponibile su tutte le piattaforme musicali. Il video del brano, diretto da Attilio Cusani, è una rappresentazione visiva del desiderio e dei sentimenti intensi descritti nella canzone.

La performance di Rose Villain a Sanremo è stata straordinaria, e per il secondo anno consecutivo, la cantante è in gara al Festival. Durante la serata delle cover, sarà accompagnata da chiello per eseguire “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Da “Radio Gotham” a “RADIO SAKURA” e ora verso “radio vega”, Rose Villain ha intrapreso un percorso artistico che la ha portata ad esplorare diverse sfumature musicali e concettuali. Il nuovo album si ispira alla costellazione della Lira e alla stella Vega, simboli di romanticismo e tristezza.

Rose Villain è stata certificata 3 volte platino con il singolo “CLICK BOOM!”, presentato al Festival di Sanremo lo scorso anno. Il suo album “RADIO SAKURA” ha debuttato alla #2 della Classifica Spotify Top Albums Debut Global e ha conquistato il pubblico con hit come “COME UN TUONO” feat. Guè, che ha raggiunto il quadriplatinum.

La cantante, autrice e regista è una delle artiste più internazionali della scena musicale italiana, con milioni di stream e riconoscimenti prestigiosi. Nonostante il successo ottenuto, Rose Villain continua a sorprendere e ad emozionare il suo pubblico con la sua musica innovativa e coinvolgente.

Con il lancio imminente di “radio vega” e la partecipazione al Festival di Sanremo, Rose Villain si conferma una delle voci più talentuose e versatili del panorama musicale italiano. La sua presenza sul palco e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica la rendono un’artista da non perdere.