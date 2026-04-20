Sal Da Vinci tra emozioni, musica e vita: il racconto a Stories su Sky TG24

Sal Da Vinci è il protagonista della nuova puntata di Stories, il celebre ciclo di interviste dedicato ai grandi volti dello spettacolo in onda su Sky TG24. L'artista si apre al pubblico guidato dal vicedirettore Omar Schillaci, raccontando il viaggio personale e professionale che lo ha portato oggi a pubblicare il nuovo album Il palco della vita.



"Il mio nuovo album è un viaggio nei sentimenti. Racconto storie che appartengono a tutti, come le canzoni che restano nel tempo", afferma Da Vinci, sottolineando quanto sia profondo il legame tra le sue canzoni e le esperienze comuni.



Il disco, anticipato dal successo di Per sempre sì, è la testimonianza di una carriera fatta di emozioni e resilienza. Il brano, vera sorpresa anche per l'artista, è stato tradotto persino in giapponese e dopo l'esperienza di Sanremo lo porterà a rappresentare l'Italia all'Eurovision: "Sarà un onore rappresentare l'Italia". Dopo l'Eurovision, Sal Da Vinci si prepara a un tour internazionale tra Stati Uniti, Canada e un grande evento all'Arena Flegrea di Napoli per celebrare il suo cinquantesimo anniversario di carriera.



Nel corso dell'intervista, Sal Da Vinci ripercorre le radici della sua passione musicale, cresciuta in una famiglia dove la musica era di casa, soprattutto grazie al padre. "Sono cresciuto in una casa dove si respirava musica. Mio padre ha lasciato un'eredità importante, non solo artistica ma anche umana". La sua infanzia si è svolta tra palcoscenici e spettacoli fin dai sette anni: "Non ho vissuto l'infanzia come gli altri bambini. Ho iniziato a lavorare a sette anni, facendo anche tre spettacoli al giorno. Quella è stata la mia scuola".



Non mancano i momenti difficili, dalle crisi di fiducia - "Ci sono stati periodi in cui ho pensato di mollare tutto" - alle difficoltà economiche attraversate insieme alla moglie, superate grazie a forza di volontà e determinazione.



Il racconto di vita si arricchisce di aneddoti intimi e teneri, come quello del primo bacio con la futura moglie: "Per conquistare mia moglie ho dovuto prima far breccia nel cuore dei suoi genitori. Il primo bacio? Dopo un viaggio in barca a remi da Mergellina a Posillipo. Me lo sono sudato". Più di quarant'anni dopo, quell'amore è ancora saldo.



Sul piano personale, Sal Da Vinci si confida sul piacere di essere diventato nonno: "Fare il nonno è un amore che non si può spiegare: è qualcosa di enorme, che ti cambia e ti riempie completamente". L'artista ricorda anche il difficile momento della malattia del figlio Francesco, che da piccolo ha superato una meningite: la gratitudine per quel miracolo oggi è ancora viva.



L'intervista è anche il momento per una rivelazione curiosa: "So stirare benissimo. Mia mamma mi ha insegnato tutto quando ero ragazzo". Un talento domestico nato per necessità, che ancora oggi lo accompagna.



Tra successi, ostacoli e grandi incontri - come quello con Lucio Dalla - Sal Da Vinci si conferma un artista capace di attraversare epoche e linguaggi senza perdere il contatto con la propria umanità. Alla domanda su cosa accada quando una canzone diventa universale, conclude: "Quando arriva la canzone giusta, quella che ti cambia la vita, lo capisci dopo. Nessuno può prevederlo. Ma quando succede, ti apre porte che non immaginavi nemmeno".



La puntata andrà in onda lunedì 20 aprile alle 21:00 su Sky TG24, sabato 25 aprile su Sky Arte e sarà sempre disponibile On Demand e online.