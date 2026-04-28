Sal Da Vinci ospite di Mamma Dilettante 5: emozioni tra musica, famiglia e Napoli

Sal Da Vinci, celebre cantante partenopeo e vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua hit "Per sempre sì", è il protagonista della quinta puntata di Mamma Dilettante 5, il podcast di Diletta Leotta.

Durante la conversazione, Sal Da Vinci si è soffermato sulle emozioni vissute dopo la vittoria a Sanremo. Il confronto tra le sensazioni di esibirsi sul prestigioso palco dell'Ariston e davanti al pubblico dello Stadio Maradona resta indelebile nei suoi ricordi. "La goduria" - ha commentato Sal, spiegando quanto sia stato speciale il momento vissuto nello stadio simbolo di Napoli. "Sono due luoghi totalmente diversi. Intanto 'Per sempre sì' è diventata 'Per sempre sì' grazie al Festival di Sanremo e all'Ariston. Al Maradona sono andato a festeggiare, è lo stadio del mio cuore, è la mia famiglia. Fare il giro del Maradona è stato così forte ed emozionante perché io sono stato sempre dall'altra parte per tifare. Facendo il giro di campo col premio in mano ho pensato: 'Non so se sto sognando o sto volando!' Mi sentivo proprio leggero, sentivo proprio l'aria sotto i piedi."

Il racconto si fa commovente quando il cantante condivide uno dei momenti più difficili della propria vita personale: la malattia del figlio Francesco. Sal Da Vinci rievoca lo sconforto e la paura vissuti prima della diagnosi corretta di meningite, una malattia definita da lui stesso come "un virus potentissimo e pericolosissimo." Ha ricordato il momento in cui, disperato e in preghiera, venne chiamato in corsia per firmare un esame salva-vita. "Francesco veramente era a un passo da un'altra vita. A un certo punto ero in ospedale andai verso la Madonnina, stavo promettendo che non avrei più cantato se mi avesse salvato Francesco. Nel momento del giuramento, sento un infermiere che mi tira e mi dice: 'Deve venire, deve venire di là! Dobbiamo fare un esame speciale per suo figlio e deve firmare.' La dottoressa si chiamava Dottoressa Di Grazia, mi ha salvato il bambino."

Non potevano mancare le domande sul legame tra musica e calcio, due grandi passioni napoletane. Sal Da Vinci si è espresso sulla preferenza tra una vittoria personale all'Eurovision e la Champions League del Napoli, rispondendo con sincerità e orgoglio: "A me è capitato una sola volta nella mia vita di avere questa bellissima occasione, il Napoli ce l'avrà sempre. Io dovrò rivincere un altro Festival di Sanremo, ma non so se mi capiterà nella vita. Il Napoli ci può provare ogni anno, io no. Quindi... mi tengo il mio, anche se io adoro il Napoli, mi tengo la mia vittoria all'Eurovision nel caso. Ma io tanto comunque non vincerò, però voglio fare una bella figura e rappresentare l'Italia nel miglior modo possibile."

L'episodio si chiude con un sincero scambio tra Diletta Leotta e Sal Da Vinci sull'impatto della sua canzone già prima di essere ascoltata. "Quando ho letto che tra i nomi dei cantanti a Sanremo c'eri tu, non ho avuto neanche per un secondo il dubbio" ha confessato la conduttrice, ricevendo la risposta scherzosa dell'artista: "Ma non potevi chiamare un poco prima che mi davi un poco di conforto, no?" Un dialogo leggero e autentico che sottolinea la stima reciproca.

Mamma Dilettante 5 si conferma così uno spazio privilegiato per raccontare storie di vita intima legate a grandi successi, sofferenze personali e speranze condivise, grazie alla sensibilità di Diletta Leotta e alla disponibilità di ospiti speciali come Sal Da Vinci.