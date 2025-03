Salmo annuncia il nuovo album “RANCH”: un viaggio musicale tra libertà e sperimentazione

Giorni di indizi e spoiler disseminati sui social e per le strade hanno tenuto i fan con il fiato sospeso, ma finalmente l’attesa è finita: Salmo ha annunciato il suo nuovo album “RANCH”, in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in pre-order.

L’album sarà disponibile in sei edizioni esclusive, ciascuna con un artwork dedicato che accompagnerà l’ascoltatore in un’esperienza visiva e sonora unica. “RANCH” non è solo un album, ma un viaggio attraverso le influenze e le ispirazioni che hanno segnato Salmo negli ultimi anni, promettendo di lasciare un segno profondo sulla scena musicale italiana.

Nonostante il titolo richiami l’immaginario western, il concetto alla base di “RANCH” è più intimo e personale. Il rapper sardo ha trascorso un periodo lontano dai riflettori, immerso nella natura della sua terra natale, per lavorare alla sua musica in totale libertà. Questo rifugio creativo ha dato vita a un progetto innovativo che fonde generi e contaminazioni diverse, riflettendo l’essenza artistica di Salmo.

Con l’annuncio di “RANCH”, cresce anche l’attesa per LEBONSKI PARK, l’evento unico prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360. In programma il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho, questo appuntamento non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza immersiva. I fan potranno vivere un parco a tema ispirato all’universo di Salmo, tra scenografie spettacolari e un viaggio attraverso i momenti più iconici della sua carriera. I biglietti per LEBONSKI PARK sono già disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Sempre alla ricerca di nuove forme di espressione, Salmo sarà anche tra i protagonisti della serie Sky Original “GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO”, dove tornerà a vestire i panni di Snake dopo il successo di “Blocco 181”. Oltre a recitare, curerà anche la supervisione musicale del progetto, confermando ancora una volta il suo talento poliedrico.