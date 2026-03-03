Connect with us

Salmo annuncia il ritorno live in Europa: nove date per il Tour 2026

Published

Un altro anno tutto dedicato alla musica dal vivo per Salmo. Dopo un 2025 chiuso con una travolgente serie di concerti europei, l’artista sardo si prepara a tornare sui palchi del continente con un nuovo, attesissimo appuntamento: il Tour Europeo 2026. Nove imperdibili date nel mese di novembre lo vedranno protagonista in alcune delle principali città d’Europa, da Bruxelles a Londra, passando per Amsterdam, Amburgo, Madrid e Parigi.

Il Tour Europeo 2026, prodotto da Vivo Concerti, debutterà il 16 novembre a Brussels (La Madeleine), per poi proseguire con tappe a Amsterdam (Melkweg, 19 novembre), Malmö (Moriska Paviljongen, 21 novembre), Amburgo (Mojo Club, 22 novembre), Madrid (La Riviera, 24 novembre), Barcellona (Sala Razzmatazz, 25 novembre), Marsiglia (Espace Julien, 27 novembre), Parigi (Cabaret Sauvage, 29 novembre) e concludersi a Londra (Electric Ballroom, 30 novembre).

Nel frattempo, Salmo continua a infiammare la scena live italiana con una lunga serie di appuntamenti che lo vedranno protagonista dell’estate 2026. Il Tour 2026 toccherà numerose città della penisola, partendo il 12 giugno da Firenze – Firenze Rocks (con Le Carie), per poi passare da Perugia (L’Umbria Che Spacca, 26 giugno), Padova (Sherwood Festival, 2 luglio), Ferrara (Ferrara Summer Festival, 5 luglio), Napoli (Ex Base NATO, 10 luglio), Asti (AstiMusica, 12 luglio), Legnano (Rugby Sound Festival, 16 luglio), Arzachena (Lebonski Park, 25 luglio), Bari (Sottosopra Fest, 31 luglio), Palmanova (Estate di stelle, 2 agosto), Roccella Ionica (Roccella Summer Festival, 7 agosto), Catania (Wave Summer Music, 9 agosto), Palermo (Wave Summer Music, 11 agosto) e Montesilvano (Marea Festival, 28 agosto).

A rendere ancora più speciale il 2026 sarà la pubblicazione del nuovo progetto discografico di Salmo. Il 3 aprile uscirà per Sony Music Italy “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, un album che celebra il decimo anniversario del suo disco culto del 2016 e rappresenta al contempo un nuovo, importante snodo nella sua evoluzione artistica. Anticipato dai singoli “10 AD” e “CRACKERS”, il progetto promette di unire passato e futuro in un’unica, esplosiva esperienza musicale.

Salmo conferma così la sua vocazione per il live e il legame profondo con i fan, pronto a trasformare ogni concerto in un evento ad alta intensità. L’artista, sempre più riconosciuto come una delle figure centrali della scena rap e rock italiana, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera, portando la sua inconfondibile energia dal palco italiano alle grandi capitali europee.

Il 2026, per Salmo, sarà ancora una volta un anno “a tutto live”.

